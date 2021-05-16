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أمير نجران يعزي في وفاة "آل خديش"

قدّم أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، تعازيه لمدير عام الموارد البشرية بإمارة المنطقة، مالك بن ناصر بن خديش، وأسرة آل خديش كافة، في وفاة الفقيد، فهد بن زيد بن خديش، رحمه الله.

جاء ذلك عبر اتصال هاتفي أجراه أمير منطقة نجران بذويه؛ سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وأعربت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لأمير المنطقة على تعازيه ومواساته؛ داعين الله العلي القدير، أن يكتب ما قدّم في ميزان حسناته، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.

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أمير نجران يعزي في وفاة "آل خديش"
سبق

قدّم أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، تعازيه لمدير عام الموارد البشرية بإمارة المنطقة، مالك بن ناصر بن خديش، وأسرة آل خديش كافة، في وفاة الفقيد، فهد بن زيد بن خديش، رحمه الله.

جاء ذلك عبر اتصال هاتفي أجراه أمير منطقة نجران بذويه؛ سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وأعربت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لأمير المنطقة على تعازيه ومواساته؛ داعين الله العلي القدير، أن يكتب ما قدّم في ميزان حسناته، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
11:31 AM

أمير نجران يعزي في وفاة "آل خديش"

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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قدّم أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، تعازيه لمدير عام الموارد البشرية بإمارة المنطقة، مالك بن ناصر بن خديش، وأسرة آل خديش كافة، في وفاة الفقيد، فهد بن زيد بن خديش، رحمه الله.

جاء ذلك عبر اتصال هاتفي أجراه أمير منطقة نجران بذويه؛ سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وأعربت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لأمير المنطقة على تعازيه ومواساته؛ داعين الله العلي القدير، أن يكتب ما قدّم في ميزان حسناته، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.

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