لتطبيق معايير الاعتماد.. فريق "سباهي" يزور مستشفى القريع بني مالك العام

ضمن فصولها المختلفة بهدف التأكد من تطبيقها والتي تخدم سلامة وصحة المريض

بدأ فريق اعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، بزيارة لمستشفى القريع بني مالك العام التابع لصحة الطائف.

وقام الفريق بمتابعة الفصول الأساسية في "سباهى" وهي: (فصل القيادة وإدارة الجودة، الطب، التمريض، مكافحة العدوى، الخدمات الدوائية أو الصيدلية، المختبر، إدارة وسلامة المنشأة).

ويتكون الفريق الزائر من 7 مقيمين؛ لمتابعة إجراءات العمل في تطبيق معايير "سباهي".

وبدأت الزيارة بعقد اجتماع مع جميع رؤساء الأقسام الفنية بحضور مدير المستشفى ومساعديه والمدير الطبي، وتم مناقشة جميع الوثائق الموجودة الخاصة بكل قسم على حدة.. بعد ذلك قام فريق سباهي بجولة تقييمية لجميع أقسام المستشفى، تلتها مناقشة مع مدير المستشفى ومدير قسم الجودة وسلامة المرضى، والوقوف على أهم الملاحظات والمحفزات لتطبيق معايير الاعتماد التي تخدم عمومًا سلامة وصحة المريض.