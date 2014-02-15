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"مكافحة التستر": يوم واحد على انتهاء الفترة التصحيحية للمخالفين

دعا إلى المبادرة والتصحيح قبل انتهاء الفترة يوم الأربعاء 16 فبراير

جدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، اليوم، تذكيره انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، موضحاً انه يتبقى يوم واحد.

وقال البرنامج: بادر وصحح تجارتك قبل انتهاء الفترة يوم الأربعاء 16 فبراير 2022م.

وكان البرنامج قد حثّ جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر على تصحيح أوضاعهم، خصوصاً المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية "مليونَي ريال" والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ 5 ملايين ريال.

وأكد البرنامج استمرار استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة عبر موقع وزارة التجارة: mc.gov.sa، ويمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).

البرنامج الوطني لمكافحة التستر الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مكافحة التستر": يوم واحد على انتهاء الفترة التصحيحية للمخالفين
سبق

جدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، اليوم، تذكيره انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، موضحاً انه يتبقى يوم واحد.

وقال البرنامج: بادر وصحح تجارتك قبل انتهاء الفترة يوم الأربعاء 16 فبراير 2022م.

وكان البرنامج قد حثّ جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر على تصحيح أوضاعهم، خصوصاً المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية "مليونَي ريال" والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ 5 ملايين ريال.

وأكد البرنامج استمرار استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة عبر موقع وزارة التجارة: mc.gov.sa، ويمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
12:31 PM

"مكافحة التستر": يوم واحد على انتهاء الفترة التصحيحية للمخالفين

دعا إلى المبادرة والتصحيح قبل انتهاء الفترة يوم الأربعاء 16 فبراير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,050

جدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، اليوم، تذكيره انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، موضحاً انه يتبقى يوم واحد.

وقال البرنامج: بادر وصحح تجارتك قبل انتهاء الفترة يوم الأربعاء 16 فبراير 2022م.

وكان البرنامج قد حثّ جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر على تصحيح أوضاعهم، خصوصاً المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية "مليونَي ريال" والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ 5 ملايين ريال.

وأكد البرنامج استمرار استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة عبر موقع وزارة التجارة: mc.gov.sa، ويمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,964
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142 مليون ..

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