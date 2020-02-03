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الهلال يخطف الصدارة من النصر.. الأهلي يضع علامة استفهام.. والاتحاد لا جديد

"قوميز" في القمة.. "سبق" تقرأ الأبرز في الجولة 16 من الدوري

استعاد الهلال صدارة ترتيب فِرَق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، مع ختام الجولة 16، بعد أن حقق فوزًا صعبًا على مستضيفه "أبها"؛ فيما تراجع النصر للوصافة بعد تعادله الإيجابي مع ضمك.

كما ألقى تعادل الأهلي مع العدالة، بظلاله على محبيه؛ كون الأهلي يحلّ ثالثًا في سلّم الترتيب؛ بينما يقبع العدالة في المركز الـ14، وخسارته للنقاط التي كانت تُقرّبه كثيرًا من مزاحمة المتصدر ووصيفه.

"سبق" تقرأ أبرز أحداث الجولة 16 من الدوري.

الهلال للصدارة والنصر للوصافة

استعاد الهلال صدارة ترتيب الفِرَق (35 نقطة)، بعد أن تجاوز أبها بصعوبة؛ بل يُعد انتصارًا وخروجًا من عنق الزجاجة.

في المقابل لم يستطع النصر تخطي عقبة ضمك (المركز الأخير- 10 نقاط فقط)؛ بل إنه لَحِقَ بالتعادل في الوقت بدل الضائع؛ من خلال ركلة جزاء، كما وضع النصر أكثر من علامة استفهام على محيا محبيه بعد تراجع في المستوى الفني وخرجت الجماهير تطالب برحيل المدير الفني للفريق "روي فيتوريا" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

الأهلي والاتحاد.. والغضب الجماهيري

فرّط الأهلي في ثلاث نقاط كانت في متناول اليد أمام العدالة صاحب المركز الـ14، بعد أن لَحِق بالتعادل؛ لكن النتيجة لم تُغيّر ساكنًا بالنسبة للأهلي؛ حيث بقي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

في المقابل تعادل الاتحاد مع الرائد، ولم تكن النقطة التي حصل عليها الاتحاد كافية لتخطي المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.

تساوي النقاط.. قاسم مشترك

ما زال الصراع مستمرًا بين أندية الوسط (التعاون، الوحدة، الرائد) ولكل منهم 27 نقطة، وفي المراكز الرابع والخامس والسادس (تباعًا)، وإن كان التعاون ضمن الأربعة الكبار (فارق الأهداف).

"قوميز" يخطفها من "حمدالله"

خطف مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز"، صدارة ترتيب الهدافين بـ13 هدفًا، يليه هداف النصر التاريخي "المغربي" عبدالرزاق حمدالله بـ12 هدفًا، ويحل هداف الأهلي "السوري" عمر السومة ثالثًا برصيد 11 هدفًا؛ لكن الأخير لم يشارك فريقه في مباراتي الملحق الآسيوي وأمام العدالة (دوريًّا)، بداعي الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

الهلال النصر الأهلي الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يخطف الصدارة من النصر.. الأهلي يضع علامة استفهام.. والاتحاد لا جديد
سبق

استعاد الهلال صدارة ترتيب فِرَق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، مع ختام الجولة 16، بعد أن حقق فوزًا صعبًا على مستضيفه "أبها"؛ فيما تراجع النصر للوصافة بعد تعادله الإيجابي مع ضمك.

كما ألقى تعادل الأهلي مع العدالة، بظلاله على محبيه؛ كون الأهلي يحلّ ثالثًا في سلّم الترتيب؛ بينما يقبع العدالة في المركز الـ14، وخسارته للنقاط التي كانت تُقرّبه كثيرًا من مزاحمة المتصدر ووصيفه.

"سبق" تقرأ أبرز أحداث الجولة 16 من الدوري.

الهلال للصدارة والنصر للوصافة

استعاد الهلال صدارة ترتيب الفِرَق (35 نقطة)، بعد أن تجاوز أبها بصعوبة؛ بل يُعد انتصارًا وخروجًا من عنق الزجاجة.

في المقابل لم يستطع النصر تخطي عقبة ضمك (المركز الأخير- 10 نقاط فقط)؛ بل إنه لَحِقَ بالتعادل في الوقت بدل الضائع؛ من خلال ركلة جزاء، كما وضع النصر أكثر من علامة استفهام على محيا محبيه بعد تراجع في المستوى الفني وخرجت الجماهير تطالب برحيل المدير الفني للفريق "روي فيتوريا" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

الأهلي والاتحاد.. والغضب الجماهيري

فرّط الأهلي في ثلاث نقاط كانت في متناول اليد أمام العدالة صاحب المركز الـ14، بعد أن لَحِق بالتعادل؛ لكن النتيجة لم تُغيّر ساكنًا بالنسبة للأهلي؛ حيث بقي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

في المقابل تعادل الاتحاد مع الرائد، ولم تكن النقطة التي حصل عليها الاتحاد كافية لتخطي المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.

تساوي النقاط.. قاسم مشترك

ما زال الصراع مستمرًا بين أندية الوسط (التعاون، الوحدة، الرائد) ولكل منهم 27 نقطة، وفي المراكز الرابع والخامس والسادس (تباعًا)، وإن كان التعاون ضمن الأربعة الكبار (فارق الأهداف).

"قوميز" يخطفها من "حمدالله"

خطف مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز"، صدارة ترتيب الهدافين بـ13 هدفًا، يليه هداف النصر التاريخي "المغربي" عبدالرزاق حمدالله بـ12 هدفًا، ويحل هداف الأهلي "السوري" عمر السومة ثالثًا برصيد 11 هدفًا؛ لكن الأخير لم يشارك فريقه في مباراتي الملحق الآسيوي وأمام العدالة (دوريًّا)، بداعي الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
09:31 AM

الهلال يخطف الصدارة من النصر.. الأهلي يضع علامة استفهام.. والاتحاد لا جديد

"قوميز" في القمة.. "سبق" تقرأ الأبرز في الجولة 16 من الدوري

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أحمد سرور - الرياض
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استعاد الهلال صدارة ترتيب فِرَق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، مع ختام الجولة 16، بعد أن حقق فوزًا صعبًا على مستضيفه "أبها"؛ فيما تراجع النصر للوصافة بعد تعادله الإيجابي مع ضمك.

كما ألقى تعادل الأهلي مع العدالة، بظلاله على محبيه؛ كون الأهلي يحلّ ثالثًا في سلّم الترتيب؛ بينما يقبع العدالة في المركز الـ14، وخسارته للنقاط التي كانت تُقرّبه كثيرًا من مزاحمة المتصدر ووصيفه.

"سبق" تقرأ أبرز أحداث الجولة 16 من الدوري.

الهلال للصدارة والنصر للوصافة

استعاد الهلال صدارة ترتيب الفِرَق (35 نقطة)، بعد أن تجاوز أبها بصعوبة؛ بل يُعد انتصارًا وخروجًا من عنق الزجاجة.

في المقابل لم يستطع النصر تخطي عقبة ضمك (المركز الأخير- 10 نقاط فقط)؛ بل إنه لَحِقَ بالتعادل في الوقت بدل الضائع؛ من خلال ركلة جزاء، كما وضع النصر أكثر من علامة استفهام على محيا محبيه بعد تراجع في المستوى الفني وخرجت الجماهير تطالب برحيل المدير الفني للفريق "روي فيتوريا" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

الأهلي والاتحاد.. والغضب الجماهيري

فرّط الأهلي في ثلاث نقاط كانت في متناول اليد أمام العدالة صاحب المركز الـ14، بعد أن لَحِق بالتعادل؛ لكن النتيجة لم تُغيّر ساكنًا بالنسبة للأهلي؛ حيث بقي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

في المقابل تعادل الاتحاد مع الرائد، ولم تكن النقطة التي حصل عليها الاتحاد كافية لتخطي المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.

تساوي النقاط.. قاسم مشترك

ما زال الصراع مستمرًا بين أندية الوسط (التعاون، الوحدة، الرائد) ولكل منهم 27 نقطة، وفي المراكز الرابع والخامس والسادس (تباعًا)، وإن كان التعاون ضمن الأربعة الكبار (فارق الأهداف).

"قوميز" يخطفها من "حمدالله"

خطف مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز"، صدارة ترتيب الهدافين بـ13 هدفًا، يليه هداف النصر التاريخي "المغربي" عبدالرزاق حمدالله بـ12 هدفًا، ويحل هداف الأهلي "السوري" عمر السومة ثالثًا برصيد 11 هدفًا؛ لكن الأخير لم يشارك فريقه في مباراتي الملحق الآسيوي وأمام العدالة (دوريًّا)، بداعي الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

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