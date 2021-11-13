أعلن السناب الرسمي لوزارة الداخلية استدعاء مواطن؛ نَشَر عبر حسابه في السناب شات ادعاء كاذبًا عن تعرُّضه للابتزاز مقابل مبلغ مالي. وبيَّنت "الداخلية" أن المواطن أقرَّ بعدم صحة الادعاء، وأن الهدف الترويج لحسابه، مبينة أنه تم اتخاذ اللازم حياله، وإحالته للنيابة العامة. يُشار إلى أن المواطن يُصنَّف ضمن مشاهير السناب شات.

تحويل أحد مشاهير السناب إلى النيابة بسبب ادعاء كاذب عبدالله البرقاوي سبق 2021-11-13 أعلن السناب الرسمي لوزارة الداخلية استدعاء مواطن؛ نَشَر عبر حسابه في السناب شات ادعاء كاذبًا عن تعرُّضه للابتزاز مقابل مبلغ مالي.



وبيَّنت "الداخلية" أن المواطن أقرَّ بعدم صحة الادعاء، وأن الهدف الترويج لحسابه، مبينة أنه تم اتخاذ اللازم حياله، وإحالته للنيابة العامة.



يُشار إلى أن المواطن يُصنَّف ضمن مشاهير السناب شات.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443 08:31 PM

اخر تعديل 14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443 10:36 AM

تحويل أحد مشاهير السناب إلى النيابة بسبب ادعاء كاذب





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أعلن السناب الرسمي لوزارة الداخلية استدعاء مواطن؛ نَشَر عبر حسابه في السناب شات ادعاء كاذبًا عن تعرُّضه للابتزاز مقابل مبلغ مالي.



وبيَّنت "الداخلية" أن المواطن أقرَّ بعدم صحة الادعاء، وأن الهدف الترويج لحسابه، مبينة أنه تم اتخاذ اللازم حياله، وإحالته للنيابة العامة.



يُشار إلى أن المواطن يُصنَّف ضمن مشاهير السناب شات.