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مهرجان الكليجا ببريدة يحتضن أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة

يمثل فرصة لتسويق منتجات تحمل بصمات الطاقات الشبابية

يشارك أكثر من 4000 شاب وفتاة بمهرجان الكليجا الثالث عشر ببريدة، بعددٍ من المحال التجارية وتسويق منتج الكليجا والحرف والمشغولات اليدوية وصناعة الكليجا والمأكولات الشعبية والحلويات والصناعات المختلفة التي تستهوي طبقات المجتمع، بمركز النخلة بمدينة بريدة، الذي يستمر 10 أيام، بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية والخيرية.

ويمثل المهرجان أرضاً خصبة لمنتجات محلية تحمل بصمات الطاقات الشبابية بمختلف الاهتمامات، في ظل ما يمنحه القائمون على المهرجان للشباب والفتيات المشاركين في المهرجان لتحقيق الدعم المادي والمعنوي لهم.

وتسعى الغرفة التجارية بمنطقة القصيم المنظّمة للمهرجان، إلى تحقيق عددٍ من الأهداف من خلال فعاليات المهرجان، ودعم الشباب والفتيات، والتركيز على الأكلات والمنتجات الشعبية والصناعات التحويلية بمختلف أصنافها ومشتقاتها.

يُشار إلى أن المهرجان يهدف إلى دعم الأسر المنتجة والسيدات والشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وإيجاد منصة لتطوير وتسويق وعرض وبيع المنتجات الشعبية.

يُقام على هامش المهرجان فعاليات ثقافية وتوعوية وتدريبية تُعنى بطبقات المجتمع بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية والخيرية.

مهرجان الكليجا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهرجان الكليجا ببريدة يحتضن أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة
سبق

يشارك أكثر من 4000 شاب وفتاة بمهرجان الكليجا الثالث عشر ببريدة، بعددٍ من المحال التجارية وتسويق منتج الكليجا والحرف والمشغولات اليدوية وصناعة الكليجا والمأكولات الشعبية والحلويات والصناعات المختلفة التي تستهوي طبقات المجتمع، بمركز النخلة بمدينة بريدة، الذي يستمر 10 أيام، بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية والخيرية.

ويمثل المهرجان أرضاً خصبة لمنتجات محلية تحمل بصمات الطاقات الشبابية بمختلف الاهتمامات، في ظل ما يمنحه القائمون على المهرجان للشباب والفتيات المشاركين في المهرجان لتحقيق الدعم المادي والمعنوي لهم.

وتسعى الغرفة التجارية بمنطقة القصيم المنظّمة للمهرجان، إلى تحقيق عددٍ من الأهداف من خلال فعاليات المهرجان، ودعم الشباب والفتيات، والتركيز على الأكلات والمنتجات الشعبية والصناعات التحويلية بمختلف أصنافها ومشتقاتها.

يُشار إلى أن المهرجان يهدف إلى دعم الأسر المنتجة والسيدات والشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وإيجاد منصة لتطوير وتسويق وعرض وبيع المنتجات الشعبية.

يُقام على هامش المهرجان فعاليات ثقافية وتوعوية وتدريبية تُعنى بطبقات المجتمع بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية والخيرية.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
01:34 PM

مهرجان الكليجا ببريدة يحتضن أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة

يمثل فرصة لتسويق منتجات تحمل بصمات الطاقات الشبابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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يشارك أكثر من 4000 شاب وفتاة بمهرجان الكليجا الثالث عشر ببريدة، بعددٍ من المحال التجارية وتسويق منتج الكليجا والحرف والمشغولات اليدوية وصناعة الكليجا والمأكولات الشعبية والحلويات والصناعات المختلفة التي تستهوي طبقات المجتمع، بمركز النخلة بمدينة بريدة، الذي يستمر 10 أيام، بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية والخيرية.

ويمثل المهرجان أرضاً خصبة لمنتجات محلية تحمل بصمات الطاقات الشبابية بمختلف الاهتمامات، في ظل ما يمنحه القائمون على المهرجان للشباب والفتيات المشاركين في المهرجان لتحقيق الدعم المادي والمعنوي لهم.

وتسعى الغرفة التجارية بمنطقة القصيم المنظّمة للمهرجان، إلى تحقيق عددٍ من الأهداف من خلال فعاليات المهرجان، ودعم الشباب والفتيات، والتركيز على الأكلات والمنتجات الشعبية والصناعات التحويلية بمختلف أصنافها ومشتقاتها.

يُشار إلى أن المهرجان يهدف إلى دعم الأسر المنتجة والسيدات والشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وإيجاد منصة لتطوير وتسويق وعرض وبيع المنتجات الشعبية.

يُقام على هامش المهرجان فعاليات ثقافية وتوعوية وتدريبية تُعنى بطبقات المجتمع بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية والخيرية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,989
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,763
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38 مليار ..

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