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حالة رياح نشطة وسحب رعدية على الباحة.. و"الأرصاد" ينبّه

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر إلى الساعة السابعة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات -بمشيئة الله- إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة رياح نشطة وسحب رعدية على الباحة.. و"الأرصاد" ينبّه
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات -بمشيئة الله- إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
10:02 AM

حالة رياح نشطة وسحب رعدية على الباحة.. و"الأرصاد" ينبّه

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر إلى الساعة السابعة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات -بمشيئة الله- إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,628
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,766
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,010
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,101

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