فرصة للنجاة ومشاهد تحبس الأنفاس.. الطفل ريان يتناول الطعام بالبئر

فرق الإنقاذ ربطت هاتفًا وأنزلته والتقطت فيديو للطفل وهو بشكل سليم

عقب سقوطه في بئر على عمق يبلغ عمقه 32 مترًا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب، تصدر الطفل المغربي ذو الـ5 أعوام مواقع التواصل الاجتماعي على المستويين العربي والغربي.



وتفصيلاً، تصدرت دعوات إنقاذ الطفل العالق في البئر مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسمي «انقذوا ريان»، و«قلوبنا مع ريان»، في الساعات الأخيرة، تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل، مقطعًا مصورًا للطفل، أثناء تناوله الطعام، في قاع البئر المظلمة، متمنين أن يزود حصول الطفل على الطعام فرصته في البقاء حيًا حتى يجرى انتشاله من البئر، وفقًا لصحيفة المصري اليوم.



وبدأت قصة ريان قبل يومين، حين سقط في بئر عميقة تقع على عمق 32 مترًا بقرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب، وفيما لم تتوقف محاولات السلطات المغربية وبعض المتطوعين لإنقاذ ريان، قضى الطفل يومين داخل البئر دون أي فرصة للتأكد إذا ما كان على قيد الحياة؛ إذ تقلص ضيق البئر فرص نجاح مهمة إنقاذه.



وحسبما أفادت به وسائل إعلام محلية، فقد سقط ريان في البئر في غفلة من والديه، صباح الأربعاء، وأثناء محاولات إنقاذه تطوع العديد من المغربيين لانتشاله كان من بينهم طفل مغربي في مشهد إنساني حظي باحتفاء مستخدمي وسال التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذا الحدث المروع له وجه مضيء، يظهر خلال محاولات الشباب والأطفال لإنقاذ ريان دون خوف.



وربطت فرق الإنقاذ هاتفًا مع حبل وأنزلته إلى قعر البئر، حيث أظهر الفيديو الملتقط أن الطفل بخير ويجلس بشكل سليم على الرغم من ضيق الحفرة.



من جهة أخرى تطوّع أحد شباب المنطقة بالنزول إلى البئر، لكنه وصل إلى مسافة 20 مترًا فقط لضيق المكان وصعوبة التنفس.



ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان «أنقذوا ريان»، ورُفِعت دعوات لبذل مجهودات إضافية لانتشاله من قاع البئر.



وزودت قوات الحماية المدنية الطفل بالأكسجين والماء بعدما تأكدت من أن الطفل على قيد الحياة وأنه موجود على عمق 32 مترًا وليس 60 مترًا. وأفادت مصادر محلية بأنه إلى حدود الساعة السادسة من مساء الأربعاء، لم يتبق للسلطات سوى 10 أمتار للوصول إلى الطفل ريان في قعر البئر.



وبينما رصدت بعض الكاميرات تجمع بعض سكان قرية «أغران» حول موقع الحادث المؤلم، خلال الساعات الأخيرة، في انتظار الخبر المفرح بخروج «ريان» من البئر قوبلت قصته بتعاطف كبير؛ إذ أعادت، الفنانة أيتن عامر، نشر أحد مقاطع الفيديو التي ظهر خلالها بالبئر، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، معلقة: «يا رب رجعه (اعاده) لأهله بالسلامة واحفظه بحفظك، اللهم أنك قادر على كل شيء».



ونشر الإعلامي الإماراتي، علي خليفة، عبر «تويتر»، صورة ريان، معلقًا: «يا رب عجل بالفرج».



وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، علقت الإعلامية المغربية، اعتماد سلام، على أزمة الطفل ريان، قائلة: «نفكر في ريان ووالديه، نتابع عملية الإنقاذ المتواصلة والمعقدة وأيدينا على قلوبنا، نسأل الله أن تنتهي هذه التجربة الأليمة نهاية سعيدة».