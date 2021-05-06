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أمريكا.. 4 قتلى بعد سقوط طائرة على منزل

السلطات لم تكن على علم بأي مكالمات استغاثة

سقطت طائرة صغيرة على منزل بولاية ميسيسيبي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل أحد سكان المنزل الأربعة وثلاثة من سكان ولاية تكساس كانوا في طريقهم لحضور حفل تخرج جامعي.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل، إنه أرسل أحد محققيه إلى هاتيسبرغ، التي تقع في جنوب شرق مدينة جاكسون عاصمة ولاية مسيسيبي، للتحقيق في الحادث الذي تسبب في نشوب حريق.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة بيتر كنودسون، أن السلطات لم تكن على علم بأي مكالمات استغاثة من الطائرة "ميتسوبيشي إم يو 2 بي 60" لكنها لم تراجع بعد تسجيلات الحركة الجوية، مؤكداً أنه تم إرسال محقق إلى مكان الحادث.

ووفق روسيا اليوم تعرفت الشرطة ومكتب الطبيب الشرعي على القتلى وهم جيري ستاندلي (55 عاماً) من هاتيسبرغ، وشخصان بالغان وطفل صغير من ويتشيتا فولز بولاية تكساس هم لويس بروفينزا (67 عاماً) آنا كالهون (23 عاماً) وهاربر بروفينزا (عامان)، وكانوا في طريقهم لرؤية أحد أفراد الأسرة يتخرج من جامعة جنوب ميسيسيبي في هاتيسبرغ.

أمريكا سقوط طائرة

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أمريكا.. 4 قتلى بعد سقوط طائرة على منزل
سبق

سقطت طائرة صغيرة على منزل بولاية ميسيسيبي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل أحد سكان المنزل الأربعة وثلاثة من سكان ولاية تكساس كانوا في طريقهم لحضور حفل تخرج جامعي.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل، إنه أرسل أحد محققيه إلى هاتيسبرغ، التي تقع في جنوب شرق مدينة جاكسون عاصمة ولاية مسيسيبي، للتحقيق في الحادث الذي تسبب في نشوب حريق.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة بيتر كنودسون، أن السلطات لم تكن على علم بأي مكالمات استغاثة من الطائرة "ميتسوبيشي إم يو 2 بي 60" لكنها لم تراجع بعد تسجيلات الحركة الجوية، مؤكداً أنه تم إرسال محقق إلى مكان الحادث.

ووفق روسيا اليوم تعرفت الشرطة ومكتب الطبيب الشرعي على القتلى وهم جيري ستاندلي (55 عاماً) من هاتيسبرغ، وشخصان بالغان وطفل صغير من ويتشيتا فولز بولاية تكساس هم لويس بروفينزا (67 عاماً) آنا كالهون (23 عاماً) وهاربر بروفينزا (عامان)، وكانوا في طريقهم لرؤية أحد أفراد الأسرة يتخرج من جامعة جنوب ميسيسيبي في هاتيسبرغ.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
10:49 AM

أمريكا.. 4 قتلى بعد سقوط طائرة على منزل

السلطات لم تكن على علم بأي مكالمات استغاثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سقطت طائرة صغيرة على منزل بولاية ميسيسيبي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل أحد سكان المنزل الأربعة وثلاثة من سكان ولاية تكساس كانوا في طريقهم لحضور حفل تخرج جامعي.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل، إنه أرسل أحد محققيه إلى هاتيسبرغ، التي تقع في جنوب شرق مدينة جاكسون عاصمة ولاية مسيسيبي، للتحقيق في الحادث الذي تسبب في نشوب حريق.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة بيتر كنودسون، أن السلطات لم تكن على علم بأي مكالمات استغاثة من الطائرة "ميتسوبيشي إم يو 2 بي 60" لكنها لم تراجع بعد تسجيلات الحركة الجوية، مؤكداً أنه تم إرسال محقق إلى مكان الحادث.

ووفق روسيا اليوم تعرفت الشرطة ومكتب الطبيب الشرعي على القتلى وهم جيري ستاندلي (55 عاماً) من هاتيسبرغ، وشخصان بالغان وطفل صغير من ويتشيتا فولز بولاية تكساس هم لويس بروفينزا (67 عاماً) آنا كالهون (23 عاماً) وهاربر بروفينزا (عامان)، وكانوا في طريقهم لرؤية أحد أفراد الأسرة يتخرج من جامعة جنوب ميسيسيبي في هاتيسبرغ.

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