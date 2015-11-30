بعد الاحتجاجات الغاضبة.. الحكومة الفرنسية تسقط مشروع القانون المثير للجدل

"كاستانير" بين أنها ستعيد كتابته وتقديم نسخة جديدة منه

ذكر كريستوف كاستانير رئيس الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين)، أن الحكومة الفرنسية أسقطت مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل، الذي كان من شأنه أن يحد من الحق في تصوير ضباط الشرطة أثناء العمل.

وبين "كاستانير" أنه ستجري إعادة كتابة مشروع القانون بالكامل وستقدم نسخة جديدة، وفقاً لـ"رويترز".

وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص الغاضبين في أنحاء فرنسا ضد مشروع القانون السبت الماضي.