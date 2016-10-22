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"صحة حائل" تنفذ 11 جولة رقابية على منافذ بيع التبغ بالمنطقة

شملت الجولات عدداً من المحال وتم تبليغهم بأنظمة وقوانين مكافحتها

نفذت صحة حائل ممثلةً باللجنة الوطنية لمكافحة التبغ خلال شهر سبتمبر من هذا العام 2021 م ، 11 جولة رقابية على منافذ البيع بحائل، ورصدت 6 مخالفات و13 تعهداً، حيث شملت الجولات عدداً من محلات بيع التبغ، وتم تبليغهم بأنظمة وقوانين مكافحة التبغ والحرص على تطبيقها.

وأوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، أنها ستواصل جولاتها الرقابية على منافذ بيع التبغ والمعسل، للتأكد من تحقق الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين باستمرار.

يأتي ذلك تطبيقاً للمرسوم الملكي رقم 56/م، وضمن توجيهات الوزارة لرصد المخالفات والتبليغ عنها، والتأكد من الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.

صحة حائل

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"صحة حائل" تنفذ 11 جولة رقابية على منافذ بيع التبغ بالمنطقة
سبق

نفذت صحة حائل ممثلةً باللجنة الوطنية لمكافحة التبغ خلال شهر سبتمبر من هذا العام 2021 م ، 11 جولة رقابية على منافذ البيع بحائل، ورصدت 6 مخالفات و13 تعهداً، حيث شملت الجولات عدداً من محلات بيع التبغ، وتم تبليغهم بأنظمة وقوانين مكافحة التبغ والحرص على تطبيقها.

وأوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، أنها ستواصل جولاتها الرقابية على منافذ بيع التبغ والمعسل، للتأكد من تحقق الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين باستمرار.

يأتي ذلك تطبيقاً للمرسوم الملكي رقم 56/م، وضمن توجيهات الوزارة لرصد المخالفات والتبليغ عنها، والتأكد من الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
11:16 PM

"صحة حائل" تنفذ 11 جولة رقابية على منافذ بيع التبغ بالمنطقة

شملت الجولات عدداً من المحال وتم تبليغهم بأنظمة وقوانين مكافحتها

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منصور الشلاقي - حائل
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نفذت صحة حائل ممثلةً باللجنة الوطنية لمكافحة التبغ خلال شهر سبتمبر من هذا العام 2021 م ، 11 جولة رقابية على منافذ البيع بحائل، ورصدت 6 مخالفات و13 تعهداً، حيث شملت الجولات عدداً من محلات بيع التبغ، وتم تبليغهم بأنظمة وقوانين مكافحة التبغ والحرص على تطبيقها.

وأوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، أنها ستواصل جولاتها الرقابية على منافذ بيع التبغ والمعسل، للتأكد من تحقق الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين باستمرار.

يأتي ذلك تطبيقاً للمرسوم الملكي رقم 56/م، وضمن توجيهات الوزارة لرصد المخالفات والتبليغ عنها، والتأكد من الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.

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