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الاتفاق على توزيع ترددات إضافية لخدمة هواة اللاسلكي

مع تنظيم استخدام الترددات لأنظمة النقل والسلامة

كشف رئيس وفد المملكة المهندس ماجد بن عبدالعزيز القحطاني المشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019، المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ، عن الاتفاق على توزيع ترددات إضافية لخدمة هواة اللاسلكي في النطاق الترددي "50-54" ميجاهرتز بما يتفق مع موقف المملكة الداعم لتعزيز هذه الاستخدامات. وذلك في إطار مشاركة المملكة في المؤتمر الممتد حتى 22 نوفمبر الجاري.

وقال مدير إدارة الترددات بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس وفد المملكة المشارك حالياً في المؤتمر نائب رئيس الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات المهندس ماجد بن عبدالعزيز القحطاني: هناك عدد من القرارات التي ستتخذ خلال هذه الدورة من المؤتمر من بينها ما يتعلق بأنظمة السكك الحديدية وأنظمة النقل الذكية، وبمراجعة الإجراءات التنظيمية الممكنة لدعم تحديث النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر ودعم إدخال أنظمة اتصالات أقمار صناعية إضافية في النظام.

وأضاف: المؤتمر يناقش تحديثات في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في الطيران، بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني؛ لمراجعة الإجراءات التنظيمية والتشغيلية وتوفير توزيعات للطيف الترددي تسهم في تفعيل هذا النظام لأغراض البحث والإنقاذ.

واختتم "القحطاني" بالتأكيد على استمرار مشاركة وفد المملكة في اجتماعات لجان المؤتمر من أجل ضمان تحقيق الأهداف المرجوة لاستخدام الطيف الترددي في المملكة على الوجه الأمثل، وبما يحقق المصلحة العامة وتماشى مع توجهات المملكة الطموحة في استخدام الموارد الحرجة بالشكل الأمثل.

يذكر أن هذا المؤتمر الذي يعقد كل أربع سنوات، يعد المظلة لتنظيم استخدام الطيف الترددي عالميًا، ويناقش فيه تعديل وتحديث لوائح الراديو الدولية التي توزع استخدام النطاقات الترددية على الخدمات والتقنيات اللاسلكية المختلفة، ولنتائج أعمال المؤتمر أهمية قصوى وتأثير مباشر على مستخدمي الأنظمة اللاسلكية حول العالم في مختلف القطاعات في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن والسلامة والنقل والإعلام والأرصاد والفضاء والطاقة والصناعة.

وتشارك المملكة في هذه الدورة بوفد وطني تترأسه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية شرم الشيخ هواة اللاسلكي ماجد القحطاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الاتفاق على توزيع ترددات إضافية لخدمة هواة اللاسلكي
سبق

كشف رئيس وفد المملكة المهندس ماجد بن عبدالعزيز القحطاني المشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019، المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ، عن الاتفاق على توزيع ترددات إضافية لخدمة هواة اللاسلكي في النطاق الترددي "50-54" ميجاهرتز بما يتفق مع موقف المملكة الداعم لتعزيز هذه الاستخدامات. وذلك في إطار مشاركة المملكة في المؤتمر الممتد حتى 22 نوفمبر الجاري.

وقال مدير إدارة الترددات بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس وفد المملكة المشارك حالياً في المؤتمر نائب رئيس الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات المهندس ماجد بن عبدالعزيز القحطاني: هناك عدد من القرارات التي ستتخذ خلال هذه الدورة من المؤتمر من بينها ما يتعلق بأنظمة السكك الحديدية وأنظمة النقل الذكية، وبمراجعة الإجراءات التنظيمية الممكنة لدعم تحديث النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر ودعم إدخال أنظمة اتصالات أقمار صناعية إضافية في النظام.

وأضاف: المؤتمر يناقش تحديثات في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في الطيران، بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني؛ لمراجعة الإجراءات التنظيمية والتشغيلية وتوفير توزيعات للطيف الترددي تسهم في تفعيل هذا النظام لأغراض البحث والإنقاذ.

واختتم "القحطاني" بالتأكيد على استمرار مشاركة وفد المملكة في اجتماعات لجان المؤتمر من أجل ضمان تحقيق الأهداف المرجوة لاستخدام الطيف الترددي في المملكة على الوجه الأمثل، وبما يحقق المصلحة العامة وتماشى مع توجهات المملكة الطموحة في استخدام الموارد الحرجة بالشكل الأمثل.

يذكر أن هذا المؤتمر الذي يعقد كل أربع سنوات، يعد المظلة لتنظيم استخدام الطيف الترددي عالميًا، ويناقش فيه تعديل وتحديث لوائح الراديو الدولية التي توزع استخدام النطاقات الترددية على الخدمات والتقنيات اللاسلكية المختلفة، ولنتائج أعمال المؤتمر أهمية قصوى وتأثير مباشر على مستخدمي الأنظمة اللاسلكية حول العالم في مختلف القطاعات في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن والسلامة والنقل والإعلام والأرصاد والفضاء والطاقة والصناعة.

وتشارك المملكة في هذه الدورة بوفد وطني تترأسه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
05:49 PM

الاتفاق على توزيع ترددات إضافية لخدمة هواة اللاسلكي

مع تنظيم استخدام الترددات لأنظمة النقل والسلامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف رئيس وفد المملكة المهندس ماجد بن عبدالعزيز القحطاني المشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019، المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ، عن الاتفاق على توزيع ترددات إضافية لخدمة هواة اللاسلكي في النطاق الترددي "50-54" ميجاهرتز بما يتفق مع موقف المملكة الداعم لتعزيز هذه الاستخدامات. وذلك في إطار مشاركة المملكة في المؤتمر الممتد حتى 22 نوفمبر الجاري.

وقال مدير إدارة الترددات بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس وفد المملكة المشارك حالياً في المؤتمر نائب رئيس الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات المهندس ماجد بن عبدالعزيز القحطاني: هناك عدد من القرارات التي ستتخذ خلال هذه الدورة من المؤتمر من بينها ما يتعلق بأنظمة السكك الحديدية وأنظمة النقل الذكية، وبمراجعة الإجراءات التنظيمية الممكنة لدعم تحديث النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر ودعم إدخال أنظمة اتصالات أقمار صناعية إضافية في النظام.

وأضاف: المؤتمر يناقش تحديثات في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في الطيران، بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني؛ لمراجعة الإجراءات التنظيمية والتشغيلية وتوفير توزيعات للطيف الترددي تسهم في تفعيل هذا النظام لأغراض البحث والإنقاذ.

واختتم "القحطاني" بالتأكيد على استمرار مشاركة وفد المملكة في اجتماعات لجان المؤتمر من أجل ضمان تحقيق الأهداف المرجوة لاستخدام الطيف الترددي في المملكة على الوجه الأمثل، وبما يحقق المصلحة العامة وتماشى مع توجهات المملكة الطموحة في استخدام الموارد الحرجة بالشكل الأمثل.

يذكر أن هذا المؤتمر الذي يعقد كل أربع سنوات، يعد المظلة لتنظيم استخدام الطيف الترددي عالميًا، ويناقش فيه تعديل وتحديث لوائح الراديو الدولية التي توزع استخدام النطاقات الترددية على الخدمات والتقنيات اللاسلكية المختلفة، ولنتائج أعمال المؤتمر أهمية قصوى وتأثير مباشر على مستخدمي الأنظمة اللاسلكية حول العالم في مختلف القطاعات في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن والسلامة والنقل والإعلام والأرصاد والفضاء والطاقة والصناعة.

وتشارك المملكة في هذه الدورة بوفد وطني تترأسه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

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