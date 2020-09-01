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#مستشفى_الملك_فيصل #التخصصي يصدر بياناً حول الموظف الأجنبي المسيء للوطن ورموزه

قال: لا تهاون وسنتخذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه التجاوزات

أصدر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، اليوم الثلاثاء، بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى وعبارات مسيئة للوطن ورموزه منسوبة لموظف غير سعودي في #مستشفى_الملك_فيصل #التخصصي.

وقال في بيانه: إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى وعبارات مسيئة للوطن ورموزه منسوبة لموظف غير سعودي بمستشفى الملك فيصل التخصصي، فقد تبين بعد التحقق من السجل الوظيفي أن الموظف المذكور انتهت علاقته التعاقدية مع المستشفى في يونيو 2017، وأن العبارات المسيئة جاءت في فترة لاحقة.

وأكد المستشفى أنه لن يتهاون مع أي موظف يسيء او يتطاول على الوطن ورموزه وسيتخذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه التجاوزات.

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#مستشفى_الملك_فيصل #التخصصي يصدر بياناً حول الموظف الأجنبي المسيء للوطن ورموزه
سبق

أصدر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، اليوم الثلاثاء، بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى وعبارات مسيئة للوطن ورموزه منسوبة لموظف غير سعودي في #مستشفى_الملك_فيصل #التخصصي.

وقال في بيانه: إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى وعبارات مسيئة للوطن ورموزه منسوبة لموظف غير سعودي بمستشفى الملك فيصل التخصصي، فقد تبين بعد التحقق من السجل الوظيفي أن الموظف المذكور انتهت علاقته التعاقدية مع المستشفى في يونيو 2017، وأن العبارات المسيئة جاءت في فترة لاحقة.

وأكد المستشفى أنه لن يتهاون مع أي موظف يسيء او يتطاول على الوطن ورموزه وسيتخذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه التجاوزات.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
11:22 AM

#مستشفى_الملك_فيصل #التخصصي يصدر بياناً حول الموظف الأجنبي المسيء للوطن ورموزه

قال: لا تهاون وسنتخذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه التجاوزات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,740

أصدر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، اليوم الثلاثاء، بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى وعبارات مسيئة للوطن ورموزه منسوبة لموظف غير سعودي في #مستشفى_الملك_فيصل #التخصصي.

وقال في بيانه: إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى وعبارات مسيئة للوطن ورموزه منسوبة لموظف غير سعودي بمستشفى الملك فيصل التخصصي، فقد تبين بعد التحقق من السجل الوظيفي أن الموظف المذكور انتهت علاقته التعاقدية مع المستشفى في يونيو 2017، وأن العبارات المسيئة جاءت في فترة لاحقة.

وأكد المستشفى أنه لن يتهاون مع أي موظف يسيء او يتطاول على الوطن ورموزه وسيتخذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه التجاوزات.

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