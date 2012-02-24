النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أصدقاء المرضى" تدعم "الملك سعود" بثمانية أجهزة غسيل كلوي

‏بتكلفة بلغت 500 ألف لتخفيف الضغط على وحدة المستشفى

سلّمت لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة ممثلةً بفريق دعم مرضى الفشل الكلوي مستشفى الملك سعود ستة أجهزة غسيل كلوي ووحدتين متنقلتين خاصين بتنقية المياه، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 500 ألف ريال.

جاء ذلك ضمن جهود اللجنة للوقوف على حالات المرضى وتلمّس حاجاتهم بالدعم المالي والمعنوي، وتسهيل الخدمات لهم وتنقلهم فكانت فكرة "مأجور" ضمن مبادراتها لنقل الحالات المرضية لمرضى الفشل الكلوي.

وأوضح الأمين العام للجنة باسل أبا الخيل أنه تحقيقاً لأهداف اللجنة المتمثلة بخدمة المرضى مادياً ومعنوياً وتلمساً لاحتياجاتهم والسعي لتقديم أفضل الخدمات التي تضمن جودة الحياة فقد رفع فريق دعم مرضى الفشل الكلوي باللجنة بالتعاون مع المستشفى وفق الشراكة المجتمعية دراسة تبين الاحتياج الفعلي لتأمين أجهزة غسيل كلوي".

وأضاف: "ستسهم في معالجة ضغط المرضى على وحدة الكلى بقسم الطوارئ وهذا يتماشى مع خطط فرق الزيارات التي تقوم برصد الملاحظات والاحتياجات من خلال زيارتها للمستشفيات والمراكز الصحية".

وأبان أنه بعد تأمين الأجهزة تم الوقوف على وحدة الكلى برفقة فريق دعم مرضى الفشل الكلوي ومسؤولي المستشفى للتأكد من آلية عملها وتقديمها للخدمة المطلوبة بالشكل الأمثل والتي بفضل الله ثم بتظافر كل الجهود حققت المبتغى، سائلاً الله أن يجزي المحسنين المساهمين في دعم اللجنة خير الجزاء.

من جانبه، وجّه مدير مستشفى الملك سعود إبراهيم بن علي الوهيبي شكره للجنة على أدوارها المجتمعية المتعددة التي تسير مع أهداف المستشفى وتصب في تقديم الخدمة المثالية للمرضى؛ حيث كانت ولا تزال تمثل ركيزة مساندة في العطاء الصحي، منوهاً بأن مثل هذه المبادرات ستساهم في خدمة الكثير من المرضى والتخفيف من معاناتهم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أصدقاء المرضى" تدعم "الملك سعود" بثمانية أجهزة غسيل كلوي
سبق

سلّمت لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة ممثلةً بفريق دعم مرضى الفشل الكلوي مستشفى الملك سعود ستة أجهزة غسيل كلوي ووحدتين متنقلتين خاصين بتنقية المياه، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 500 ألف ريال.

جاء ذلك ضمن جهود اللجنة للوقوف على حالات المرضى وتلمّس حاجاتهم بالدعم المالي والمعنوي، وتسهيل الخدمات لهم وتنقلهم فكانت فكرة "مأجور" ضمن مبادراتها لنقل الحالات المرضية لمرضى الفشل الكلوي.

وأوضح الأمين العام للجنة باسل أبا الخيل أنه تحقيقاً لأهداف اللجنة المتمثلة بخدمة المرضى مادياً ومعنوياً وتلمساً لاحتياجاتهم والسعي لتقديم أفضل الخدمات التي تضمن جودة الحياة فقد رفع فريق دعم مرضى الفشل الكلوي باللجنة بالتعاون مع المستشفى وفق الشراكة المجتمعية دراسة تبين الاحتياج الفعلي لتأمين أجهزة غسيل كلوي".

وأضاف: "ستسهم في معالجة ضغط المرضى على وحدة الكلى بقسم الطوارئ وهذا يتماشى مع خطط فرق الزيارات التي تقوم برصد الملاحظات والاحتياجات من خلال زيارتها للمستشفيات والمراكز الصحية".

وأبان أنه بعد تأمين الأجهزة تم الوقوف على وحدة الكلى برفقة فريق دعم مرضى الفشل الكلوي ومسؤولي المستشفى للتأكد من آلية عملها وتقديمها للخدمة المطلوبة بالشكل الأمثل والتي بفضل الله ثم بتظافر كل الجهود حققت المبتغى، سائلاً الله أن يجزي المحسنين المساهمين في دعم اللجنة خير الجزاء.

من جانبه، وجّه مدير مستشفى الملك سعود إبراهيم بن علي الوهيبي شكره للجنة على أدوارها المجتمعية المتعددة التي تسير مع أهداف المستشفى وتصب في تقديم الخدمة المثالية للمرضى؛ حيث كانت ولا تزال تمثل ركيزة مساندة في العطاء الصحي، منوهاً بأن مثل هذه المبادرات ستساهم في خدمة الكثير من المرضى والتخفيف من معاناتهم".

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
07:28 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
08:04 PM

"أصدقاء المرضى" تدعم "الملك سعود" بثمانية أجهزة غسيل كلوي

‏بتكلفة بلغت 500 ألف لتخفيف الضغط على وحدة المستشفى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
0
207

سلّمت لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة ممثلةً بفريق دعم مرضى الفشل الكلوي مستشفى الملك سعود ستة أجهزة غسيل كلوي ووحدتين متنقلتين خاصين بتنقية المياه، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 500 ألف ريال.

جاء ذلك ضمن جهود اللجنة للوقوف على حالات المرضى وتلمّس حاجاتهم بالدعم المالي والمعنوي، وتسهيل الخدمات لهم وتنقلهم فكانت فكرة "مأجور" ضمن مبادراتها لنقل الحالات المرضية لمرضى الفشل الكلوي.

وأوضح الأمين العام للجنة باسل أبا الخيل أنه تحقيقاً لأهداف اللجنة المتمثلة بخدمة المرضى مادياً ومعنوياً وتلمساً لاحتياجاتهم والسعي لتقديم أفضل الخدمات التي تضمن جودة الحياة فقد رفع فريق دعم مرضى الفشل الكلوي باللجنة بالتعاون مع المستشفى وفق الشراكة المجتمعية دراسة تبين الاحتياج الفعلي لتأمين أجهزة غسيل كلوي".

وأضاف: "ستسهم في معالجة ضغط المرضى على وحدة الكلى بقسم الطوارئ وهذا يتماشى مع خطط فرق الزيارات التي تقوم برصد الملاحظات والاحتياجات من خلال زيارتها للمستشفيات والمراكز الصحية".

وأبان أنه بعد تأمين الأجهزة تم الوقوف على وحدة الكلى برفقة فريق دعم مرضى الفشل الكلوي ومسؤولي المستشفى للتأكد من آلية عملها وتقديمها للخدمة المطلوبة بالشكل الأمثل والتي بفضل الله ثم بتظافر كل الجهود حققت المبتغى، سائلاً الله أن يجزي المحسنين المساهمين في دعم اللجنة خير الجزاء.

من جانبه، وجّه مدير مستشفى الملك سعود إبراهيم بن علي الوهيبي شكره للجنة على أدوارها المجتمعية المتعددة التي تسير مع أهداف المستشفى وتصب في تقديم الخدمة المثالية للمرضى؛ حيث كانت ولا تزال تمثل ركيزة مساندة في العطاء الصحي، منوهاً بأن مثل هذه المبادرات ستساهم في خدمة الكثير من المرضى والتخفيف من معاناتهم".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,438
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,746
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,231
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,791

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة