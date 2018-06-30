قدّمها "إغاثي الملك سلمان" .. 25 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة تستهدف الحديدة

تشتمل على المواد الغذائية الأساسية تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً
عبرت منفذ الوديعة الحدودي، اليوم، 25 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف أهالي محافظة الحديدة .
وتشتمل الشاحنات على 512 طنا و920 كيلو جراماً من المواد الغذائية الأساسية؛ تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة الحديدة اليمنية خلال الأيام القليلة المقبلة .
تأتي هذه الجهود المبذولة في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في اليمن إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - للوقوف مع الأشقاء اليمنيين في أزمتهم والتخفيف من معاناتهم .
عبرت منفذ الوديعة الحدودي، اليوم، 25 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف أهالي محافظة الحديدة .
وتشتمل الشاحنات على 512 طنا و920 كيلو جراماً من المواد الغذائية الأساسية؛ تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة الحديدة اليمنية خلال الأيام القليلة المقبلة .
تأتي هذه الجهود المبذولة في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في اليمن إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - للوقوف مع الأشقاء اليمنيين في أزمتهم والتخفيف من معاناتهم .
عبرت منفذ الوديعة الحدودي، اليوم، 25 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف أهالي محافظة الحديدة .
وتشتمل الشاحنات على 512 طنا و920 كيلو جراماً من المواد الغذائية الأساسية؛ تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة الحديدة اليمنية خلال الأيام القليلة المقبلة .
تأتي هذه الجهود المبذولة في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في اليمن إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - للوقوف مع الأشقاء اليمنيين في أزمتهم والتخفيف من معاناتهم .