تأتي هذه الجهود المبذولة في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في اليمن إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - للوقوف مع الأشقاء اليمنيين في أزمتهم والتخفيف من معاناتهم .

وتشتمل الشاحنات على 512 طنا و920 كيلو جراماً من المواد الغذائية الأساسية؛ تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة الحديدة اليمنية خلال الأيام القليلة المقبلة .

عبرت منفذ الوديعة الحدودي، اليوم، 25 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف أهالي محافظة الحديدة .

قدّمها "إغاثي الملك سلمان" .. 25 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة تستهدف الحديدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-06-30 عبرت منفذ الوديعة الحدودي، اليوم، 25 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف أهالي محافظة الحديدة . وتشتمل الشاحنات على 512 طنا و920 كيلو جراماً من المواد الغذائية الأساسية؛ تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة الحديدة اليمنية خلال الأيام القليلة المقبلة . تأتي هذه الجهود المبذولة في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في اليمن إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - للوقوف مع الأشقاء اليمنيين في أزمتهم والتخفيف من معاناتهم .

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439 01:58 PM

قدّمها "إغاثي الملك سلمان" .. 25 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة تستهدف الحديدة تشتمل على المواد الغذائية الأساسية تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً





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عبرت منفذ الوديعة الحدودي، اليوم، 25 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف أهالي محافظة الحديدة .

وتشتمل الشاحنات على 512 طنا و920 كيلو جراماً من المواد الغذائية الأساسية؛ تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة الحديدة اليمنية خلال الأيام القليلة المقبلة .

تأتي هذه الجهود المبذولة في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في اليمن إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - للوقوف مع الأشقاء اليمنيين في أزمتهم والتخفيف من معاناتهم .