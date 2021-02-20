النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 325 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 382 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالصور.. مركز الملك سلمان يوزّع 10 آلاف كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في تعز والبيضاء

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2.800 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الريف بمحافظة تعز، استفاد منها 2.800 أسرة.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 7.000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة الحديدة.

وجرى توزيع 3.000 كرتون في مديرية ناطع، و4.000 كرتون تمور في مديرية قانية، استفاد من إجمالي التوزيع 7.000 أسرة.

يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 5.000 طن من التمور مقدمة من حكومة المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزّع 10 آلاف كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في تعز والبيضاء
سبق

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2.800 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الريف بمحافظة تعز، استفاد منها 2.800 أسرة.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 7.000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة الحديدة.

وجرى توزيع 3.000 كرتون في مديرية ناطع، و4.000 كرتون تمور في مديرية قانية، استفاد من إجمالي التوزيع 7.000 أسرة.

يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 5.000 طن من التمور مقدمة من حكومة المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني الشقيق.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
05:22 PM

بالصور.. مركز الملك سلمان يوزّع 10 آلاف كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في تعز والبيضاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تعز
0
579

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2.800 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الريف بمحافظة تعز، استفاد منها 2.800 أسرة.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 7.000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة الحديدة.

وجرى توزيع 3.000 كرتون في مديرية ناطع، و4.000 كرتون تمور في مديرية قانية، استفاد من إجمالي التوزيع 7.000 أسرة.

يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 5.000 طن من التمور مقدمة من حكومة المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني الشقيق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,277
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,631
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,032
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,664

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة