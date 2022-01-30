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عسير.. الانتهاء من تطوير مخطط سكني يوفّر 1665 أرضاً لمستفيدي "سكني"

بهدف توفير الحلول السكنية والتمويلية ورفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70%

تسلّمت وكالة الأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مخطط "شرفات الوادي" الواقع في محافظة بلقرن بمنطقة عسير، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية من سفلتة وتسوية وتصريف للسيول وغيرها، ضمن الجهود المبذولة لتطوير عددٍ من المخططات السكنية وإتاحة حجزها إلكترونياً لمستفيدي "سكني" بجميع مناطق المملكة عبر الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map.

ويُوفّر مخطط "شرفات الوادي" 1665 أرضاً سكنية على مساحة تتجاوز 2.3 مليون م2، ويأتي امتداداً لأكثر من 150 مخططاً سكنياً تابع للوزارة، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة عبر بناء الأنظمة والتشريعات لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.

وتُتيح البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" خاصية اختيار المخطط السكني والأراضي المناسبة بعد معاينة مواقعها من قِبل مستفيدي خيار الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وكذلك إصدار عقودها إلكترونياً، في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد الأسر السعودية المستحقة على التملك بالاستفادة من خيارات (البناء الذاتي، والوحدات السكنية تحت الإنشاء، والوحدات الجاهزة، والأراضي السكنية).

ويُمكن للأسر المستفيدة المُسجلة في برنامج "سكني" زيارة البوابة الإلكترونية ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط واختيار المخطط والأرض السكنية المناسبة، واستكمال إجراءات توقيع العقود إلكترونياً، تمهيداً للبدء بإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن تحقيق مستهدفاته للعام الماضي 2021 بخدمة أكثر من 225 ألف أسرة، منها 186 ألف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف "سكني" خدمة 180 ألف أسرة جديدة خلال عام 2022 منها 150 ألفاً تسكن منازلها، وتقديم أكثر من 100 ألف قرض عقاري مدعوم ضمن حلوله المتنوعة بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين من القطاع الخاص لتلبية تطلعات الأسر السعودية ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة.

سكني وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير.. الانتهاء من تطوير مخطط سكني يوفّر 1665 أرضاً لمستفيدي "سكني"
سبق

تسلّمت وكالة الأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مخطط "شرفات الوادي" الواقع في محافظة بلقرن بمنطقة عسير، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية من سفلتة وتسوية وتصريف للسيول وغيرها، ضمن الجهود المبذولة لتطوير عددٍ من المخططات السكنية وإتاحة حجزها إلكترونياً لمستفيدي "سكني" بجميع مناطق المملكة عبر الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map.

ويُوفّر مخطط "شرفات الوادي" 1665 أرضاً سكنية على مساحة تتجاوز 2.3 مليون م2، ويأتي امتداداً لأكثر من 150 مخططاً سكنياً تابع للوزارة، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة عبر بناء الأنظمة والتشريعات لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.

وتُتيح البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" خاصية اختيار المخطط السكني والأراضي المناسبة بعد معاينة مواقعها من قِبل مستفيدي خيار الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وكذلك إصدار عقودها إلكترونياً، في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد الأسر السعودية المستحقة على التملك بالاستفادة من خيارات (البناء الذاتي، والوحدات السكنية تحت الإنشاء، والوحدات الجاهزة، والأراضي السكنية).

ويُمكن للأسر المستفيدة المُسجلة في برنامج "سكني" زيارة البوابة الإلكترونية ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط واختيار المخطط والأرض السكنية المناسبة، واستكمال إجراءات توقيع العقود إلكترونياً، تمهيداً للبدء بإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن تحقيق مستهدفاته للعام الماضي 2021 بخدمة أكثر من 225 ألف أسرة، منها 186 ألف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف "سكني" خدمة 180 ألف أسرة جديدة خلال عام 2022 منها 150 ألفاً تسكن منازلها، وتقديم أكثر من 100 ألف قرض عقاري مدعوم ضمن حلوله المتنوعة بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين من القطاع الخاص لتلبية تطلعات الأسر السعودية ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
11:43 AM

عسير.. الانتهاء من تطوير مخطط سكني يوفّر 1665 أرضاً لمستفيدي "سكني"

بهدف توفير الحلول السكنية والتمويلية ورفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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تسلّمت وكالة الأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مخطط "شرفات الوادي" الواقع في محافظة بلقرن بمنطقة عسير، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية من سفلتة وتسوية وتصريف للسيول وغيرها، ضمن الجهود المبذولة لتطوير عددٍ من المخططات السكنية وإتاحة حجزها إلكترونياً لمستفيدي "سكني" بجميع مناطق المملكة عبر الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map.

ويُوفّر مخطط "شرفات الوادي" 1665 أرضاً سكنية على مساحة تتجاوز 2.3 مليون م2، ويأتي امتداداً لأكثر من 150 مخططاً سكنياً تابع للوزارة، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة عبر بناء الأنظمة والتشريعات لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.

وتُتيح البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" خاصية اختيار المخطط السكني والأراضي المناسبة بعد معاينة مواقعها من قِبل مستفيدي خيار الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وكذلك إصدار عقودها إلكترونياً، في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد الأسر السعودية المستحقة على التملك بالاستفادة من خيارات (البناء الذاتي، والوحدات السكنية تحت الإنشاء، والوحدات الجاهزة، والأراضي السكنية).

ويُمكن للأسر المستفيدة المُسجلة في برنامج "سكني" زيارة البوابة الإلكترونية ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط واختيار المخطط والأرض السكنية المناسبة، واستكمال إجراءات توقيع العقود إلكترونياً، تمهيداً للبدء بإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن تحقيق مستهدفاته للعام الماضي 2021 بخدمة أكثر من 225 ألف أسرة، منها 186 ألف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف "سكني" خدمة 180 ألف أسرة جديدة خلال عام 2022 منها 150 ألفاً تسكن منازلها، وتقديم أكثر من 100 ألف قرض عقاري مدعوم ضمن حلوله المتنوعة بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين من القطاع الخاص لتلبية تطلعات الأسر السعودية ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة.

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