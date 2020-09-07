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"المواصفات" تعتمد إصدار "239" مواصفة قياسية سعودية جديدة

في إطار جهود الهيئة لتعزيز الصناعة الوطنية وفتح الأسواق الدولية

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة "239" مواصفة قياسية سعودية جديدة، ضمن جهود الهيئة لتعزيز الصناعة الوطنية وفتح الأسواق الدولية أمام المنتجات السعودية.

وذكرت "المواصفات السعودية" أنها اعتمدت مواصفتين قياسيتين لقطاع المنتجات الكيميائية والبترولية، إلى جانب تبني (49) مواصفة قياسية منها (41) مواصفة متبناة عن الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM)، و(8) متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، كما تم سحب (9) مواصفات قياسية خاصة بمنتجات الدهانات واستبدالها بمواصفات قياسية جديدة.

وفي قطاع منتجات الغزل والنسيج اعتمدت الهيئة مواصفة قياسية واحدة، إلى جانب تبني (8) مواصفات قياسية عن الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM) والمنظمة الدولية للتقييس (ISO).

وفي مجال قطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية فقد وافق المجلس على تعديل تاريخ التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية رقم (SASO 2938:2019)" المواصفات الخاصة بأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي"، بحيث يتم الإلزام بها بدءاً من 1/ 1/ 2021م على جميع أجهزة استقبال البث الإذاعي، وعلى جميع أجهزة استقبال البث الإذاعي المستوردة مع المركبات بدءاً من موديلات عام 2024م، إلى جانب تعديل وسحب عدد من المواصفات القياسية الأخرى.

وشملت المواصفات القياسية الجديدة قطاع المقاييس والموازين، حيث تبنت المواصفات السعودية لمنتجات هذا القطاع (82) مواصفة قياسية عن الهيئة الدولية الكهروتقنية IEC، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، والجمعية الأمريكية للاختبار والمواد ASTM، كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (جديدة)، إلى جانب تحديث المواصفة القياسية للمواد المعدنية.

وتم سحب (5) مواصفات قياسية سعودية خاصة بمنتجات التشييد والبناء واستبدالها بـ (5) مواصفات قياسية سعودية أخرى، كما تبنت (30) مواصفة قياسية بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية، منها (27) لقطاع الجودة، و(3) مواصفات لقطاع الخدمات، إلى جانب (3) مواصفات قياسية لقطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية.

ودعت الهيئة الراغبين في الاطلاع على تفاصيل المواصفات القياسية السعودية المعتمدة، زيارة موقعها الإلكتروني www.saso.gov.sa.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات" تعتمد إصدار "239" مواصفة قياسية سعودية جديدة
سبق

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة "239" مواصفة قياسية سعودية جديدة، ضمن جهود الهيئة لتعزيز الصناعة الوطنية وفتح الأسواق الدولية أمام المنتجات السعودية.

وذكرت "المواصفات السعودية" أنها اعتمدت مواصفتين قياسيتين لقطاع المنتجات الكيميائية والبترولية، إلى جانب تبني (49) مواصفة قياسية منها (41) مواصفة متبناة عن الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM)، و(8) متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، كما تم سحب (9) مواصفات قياسية خاصة بمنتجات الدهانات واستبدالها بمواصفات قياسية جديدة.

وفي قطاع منتجات الغزل والنسيج اعتمدت الهيئة مواصفة قياسية واحدة، إلى جانب تبني (8) مواصفات قياسية عن الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM) والمنظمة الدولية للتقييس (ISO).

وفي مجال قطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية فقد وافق المجلس على تعديل تاريخ التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية رقم (SASO 2938:2019)" المواصفات الخاصة بأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي"، بحيث يتم الإلزام بها بدءاً من 1/ 1/ 2021م على جميع أجهزة استقبال البث الإذاعي، وعلى جميع أجهزة استقبال البث الإذاعي المستوردة مع المركبات بدءاً من موديلات عام 2024م، إلى جانب تعديل وسحب عدد من المواصفات القياسية الأخرى.

وشملت المواصفات القياسية الجديدة قطاع المقاييس والموازين، حيث تبنت المواصفات السعودية لمنتجات هذا القطاع (82) مواصفة قياسية عن الهيئة الدولية الكهروتقنية IEC، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، والجمعية الأمريكية للاختبار والمواد ASTM، كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (جديدة)، إلى جانب تحديث المواصفة القياسية للمواد المعدنية.

وتم سحب (5) مواصفات قياسية سعودية خاصة بمنتجات التشييد والبناء واستبدالها بـ (5) مواصفات قياسية سعودية أخرى، كما تبنت (30) مواصفة قياسية بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية، منها (27) لقطاع الجودة، و(3) مواصفات لقطاع الخدمات، إلى جانب (3) مواصفات قياسية لقطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية.

ودعت الهيئة الراغبين في الاطلاع على تفاصيل المواصفات القياسية السعودية المعتمدة، زيارة موقعها الإلكتروني www.saso.gov.sa.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
02:14 PM

"المواصفات" تعتمد إصدار "239" مواصفة قياسية سعودية جديدة

في إطار جهود الهيئة لتعزيز الصناعة الوطنية وفتح الأسواق الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة "239" مواصفة قياسية سعودية جديدة، ضمن جهود الهيئة لتعزيز الصناعة الوطنية وفتح الأسواق الدولية أمام المنتجات السعودية.

وذكرت "المواصفات السعودية" أنها اعتمدت مواصفتين قياسيتين لقطاع المنتجات الكيميائية والبترولية، إلى جانب تبني (49) مواصفة قياسية منها (41) مواصفة متبناة عن الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM)، و(8) متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، كما تم سحب (9) مواصفات قياسية خاصة بمنتجات الدهانات واستبدالها بمواصفات قياسية جديدة.

وفي قطاع منتجات الغزل والنسيج اعتمدت الهيئة مواصفة قياسية واحدة، إلى جانب تبني (8) مواصفات قياسية عن الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM) والمنظمة الدولية للتقييس (ISO).

وفي مجال قطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية فقد وافق المجلس على تعديل تاريخ التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية رقم (SASO 2938:2019)" المواصفات الخاصة بأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي"، بحيث يتم الإلزام بها بدءاً من 1/ 1/ 2021م على جميع أجهزة استقبال البث الإذاعي، وعلى جميع أجهزة استقبال البث الإذاعي المستوردة مع المركبات بدءاً من موديلات عام 2024م، إلى جانب تعديل وسحب عدد من المواصفات القياسية الأخرى.

وشملت المواصفات القياسية الجديدة قطاع المقاييس والموازين، حيث تبنت المواصفات السعودية لمنتجات هذا القطاع (82) مواصفة قياسية عن الهيئة الدولية الكهروتقنية IEC، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، والجمعية الأمريكية للاختبار والمواد ASTM، كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (جديدة)، إلى جانب تحديث المواصفة القياسية للمواد المعدنية.

وتم سحب (5) مواصفات قياسية سعودية خاصة بمنتجات التشييد والبناء واستبدالها بـ (5) مواصفات قياسية سعودية أخرى، كما تبنت (30) مواصفة قياسية بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية، منها (27) لقطاع الجودة، و(3) مواصفات لقطاع الخدمات، إلى جانب (3) مواصفات قياسية لقطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية.

ودعت الهيئة الراغبين في الاطلاع على تفاصيل المواصفات القياسية السعودية المعتمدة، زيارة موقعها الإلكتروني www.saso.gov.sa.

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