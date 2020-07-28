"آل الشيخ" يدشن البرنامج الدعوي "حج بسلام وأمان" لتوعية ضيوف الرحمن

عبر التطبيقات الإلكترونية ويستمر طيلة موسم الحج بمشاركة علماء ودعاة

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ بمقر الوزارة بالرياض مساء يوم أمس، البرنامج الدعوي "حج بسلام وأمان" للعام 1441هـ، الذي تنفذه الوزارة ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، ويستمر طيلة أيام الحج، ضمن أعمال وبرامج الوزارة الدعوية المتنوعة المتزامنة مع حج هذا العام الاستثنائي عبر التطبيقات الإلكترونية لتوعية ضيوف الرحمن وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة.

وقال الوزير خلال مراسم التدشين بهذه المناسبة: إن مما امتن الله به على هذه البلاد المباركة القيامَ على رعاية الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، والعناية بهم، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان وخشوع.

وأوضح "آل الشيخ" أن هذا العام الذي تعاني منه أغلب دول العالم من تفشي فيروس كورونا قامت المملكة بأعمال عظيمة مشكورة غير مسبوقة في مواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره وخدمة الإنسان والحرص على سلامته؛ مشيرًا إلى أن القرار الذي اتخذته المملكة بعدم تعطيل فريضة الحج وقصر إقامته هذا العام على أعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء الحج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة في ظل جائحة كورونا جاء للمحافظة على أرواح الناس وسلامتهم وحتى يكون هذا الحج بشكل آمن صحيًّا بما يتوافق مع متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الحجاج، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية، وقد نال هذا القرار استحسان المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأكد الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن من ضمن الجهود المبذولة التي تقدّمها هذه البلاد المباركة، ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من أعمال وبرامج لخدمة ضيوف الرحمن من بينها إقامة البرامج الدعوية المتنوعة عبر مختلف المنابر الدعوية والإعلامية لتوعية الحجاج بأحكام الحج ومناسكه؛ لافتًا إلى أن هذه البرامج تهدف إلى ترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف الرحمن وتعظيم شعائر الله، ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، وكذلك بيان ما تقدمه المملكة من جهود عظيمة في خدمة الحرمين وقاصديهما.

وجدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التأكيد على أن تدشين برنامج "حج بسلام وأمان"، يأتي انطلاقًا من مسؤولية الوزارة ورسالتها السامية في الدعوة والإرشاد، وخدمة ضيوف الرحمن؛ تحقيقًا لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين.

ورفع الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في ختام كلمته، جزيل الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الدعم الكبير واللا محدود الذي يوليانه لهذه الوزارة في إنجاح أعمالها وبرامجها بشكل عام وفي خدمة ضيوف الرحمن بشكل خاص.

كما قدّم الشكر للعلماء والدعاة المشاركين في هذا البرنامج الدعوي المبارك، ولأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة؛ سائلًا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم، وأن يصرف عن بلادنا وجميع بلاد العالم الوباء.

وتنطلق مساء اليوم محاضرات وفعاليات البرنامج "حج بسلام وأمان" على قناة وزارة الشؤون الإسلامية باليوتيوب مساء اليوم الثلاثاء السابع من شهر ذي الحجة بمحاضرة لعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، بعنوان "وصايا وتوجيهات لحجاج بيت الله الحرام" في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يلقي الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد السعيد محاضرة بعنوان "صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم" في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كما سيشارك في البرنامج عدد من العلماء والدعاة وأعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات السعودية، وتتنوع موضوعات البرامج حيث تشتمل على جهود المملكة في حفظ سلامة وأمن ضيوف الرحمن، وفضائل وأحكام يوم عرفة، والدعاء فضله وأحكامه، والحث على التوبة إلى الله، و(ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)، و"إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم"، (واذكروا الله في أيام معدودات)، ومظاهر التوحيد في الحج، (وكذلك جعلناكم أمة وسطًا)، وأثر الحج على المسلم.