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يزيد الراجحي.. أول سعودي يصعد لمنصة التتويج في رالي داكار

أهدى الإنجاز التاريخي للقيادة.. وقال: المسافة هانت بمفعول الوطن

صعد بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، إلى منصة تتويج رالي داكار ٢٠٢٢ بعد حصوله على المركز الثالث في الترتيب العام؛ محققًا بذلك إنجازًا تاريخيًا للمملكة في أصعب سباق في رياضة المحركات على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

وقال "الراجحي": ‏"الحمد لله.. حققت منصة التتويج بـ ‎#داكار2022، النسخة الأكبر من حيث المشاركة؛ كأول سعودي يصعد للمنصة. مسافته الطويلة؛ هانت بمفعول الوطن".

وأضاف: "من جغرافيا الوطن لتاريخ الرالي الأشهر عالميًا والحمد لله؛ أهدي هذا الفوز للوطن الغالي وعلى رأسه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين".

يشار إلى أن السائق القطري ناصر العطية حقق المركز الأول في رالي داكار الدولي، فئة السيارات، وجاء في المركز الثاني الفرنسي "سبستيان لوب"، وحل ثالثًا البطل السعودي "يزيد الراجحي" كأول سعودي يصعد إلى منصة التتويج في هذه البطولة العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يزيد الراجحي.. أول سعودي يصعد لمنصة التتويج في رالي داكار
سبق

صعد بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، إلى منصة تتويج رالي داكار ٢٠٢٢ بعد حصوله على المركز الثالث في الترتيب العام؛ محققًا بذلك إنجازًا تاريخيًا للمملكة في أصعب سباق في رياضة المحركات على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

وقال "الراجحي": ‏"الحمد لله.. حققت منصة التتويج بـ ‎#داكار2022، النسخة الأكبر من حيث المشاركة؛ كأول سعودي يصعد للمنصة. مسافته الطويلة؛ هانت بمفعول الوطن".

وأضاف: "من جغرافيا الوطن لتاريخ الرالي الأشهر عالميًا والحمد لله؛ أهدي هذا الفوز للوطن الغالي وعلى رأسه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين".

يشار إلى أن السائق القطري ناصر العطية حقق المركز الأول في رالي داكار الدولي، فئة السيارات، وجاء في المركز الثاني الفرنسي "سبستيان لوب"، وحل ثالثًا البطل السعودي "يزيد الراجحي" كأول سعودي يصعد إلى منصة التتويج في هذه البطولة العالمية.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
03:06 PM

يزيد الراجحي.. أول سعودي يصعد لمنصة التتويج في رالي داكار

أهدى الإنجاز التاريخي للقيادة.. وقال: المسافة هانت بمفعول الوطن

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منصور الشلاقي - الرياض
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2,684

صعد بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، إلى منصة تتويج رالي داكار ٢٠٢٢ بعد حصوله على المركز الثالث في الترتيب العام؛ محققًا بذلك إنجازًا تاريخيًا للمملكة في أصعب سباق في رياضة المحركات على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

وقال "الراجحي": ‏"الحمد لله.. حققت منصة التتويج بـ ‎#داكار2022، النسخة الأكبر من حيث المشاركة؛ كأول سعودي يصعد للمنصة. مسافته الطويلة؛ هانت بمفعول الوطن".

وأضاف: "من جغرافيا الوطن لتاريخ الرالي الأشهر عالميًا والحمد لله؛ أهدي هذا الفوز للوطن الغالي وعلى رأسه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين".

يشار إلى أن السائق القطري ناصر العطية حقق المركز الأول في رالي داكار الدولي، فئة السيارات، وجاء في المركز الثاني الفرنسي "سبستيان لوب"، وحل ثالثًا البطل السعودي "يزيد الراجحي" كأول سعودي يصعد إلى منصة التتويج في هذه البطولة العالمية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,538
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,452
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38 مليار ..

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14,784
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