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"الشؤون الإسلامية" تغلق 11 مسجدًا مؤقتاً

في 7 مناطق بعد ثبوت 11حالة إصابة بـ"كورونا"

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجدًا، مؤقتاً، في سبع مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 36 يوماً 286 مسجداً تم فتح 273 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الاثنين أوضحت فيه أن المساجد المغلقة هي مسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتي إصابة بهما، وثلاثة مساجد بمنطقة الجوف، تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة القصيم، تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة حائل ومسجد بمنطقة عسير بمعدل إصابة بكل مسجد.

وأفادت الوزارة بإعادة فتح ثلاثة مساجد، اثنان منها بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام باستشعار المسؤولية أمام الله بالعمل وفق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق الإجراءات بضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد ١٩٣٣.

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"الشؤون الإسلامية" تغلق 11 مسجدًا مؤقتاً
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجدًا، مؤقتاً، في سبع مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 36 يوماً 286 مسجداً تم فتح 273 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الاثنين أوضحت فيه أن المساجد المغلقة هي مسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتي إصابة بهما، وثلاثة مساجد بمنطقة الجوف، تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة القصيم، تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة حائل ومسجد بمنطقة عسير بمعدل إصابة بكل مسجد.

وأفادت الوزارة بإعادة فتح ثلاثة مساجد، اثنان منها بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام باستشعار المسؤولية أمام الله بالعمل وفق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق الإجراءات بضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد ١٩٣٣.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
04:21 PM

"الشؤون الإسلامية" تغلق 11 مسجدًا مؤقتاً

في 7 مناطق بعد ثبوت 11حالة إصابة بـ"كورونا"

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عبدالله العنزي - الرياض
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجدًا، مؤقتاً، في سبع مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 36 يوماً 286 مسجداً تم فتح 273 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الاثنين أوضحت فيه أن المساجد المغلقة هي مسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتي إصابة بهما، وثلاثة مساجد بمنطقة الجوف، تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة القصيم، تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة حائل ومسجد بمنطقة عسير بمعدل إصابة بكل مسجد.

وأفادت الوزارة بإعادة فتح ثلاثة مساجد، اثنان منها بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام باستشعار المسؤولية أمام الله بالعمل وفق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق الإجراءات بضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد ١٩٣٣.

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