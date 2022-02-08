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تماشياً مع مناهضة العنف ضد المرأة.. انطلاق ورشة حد الريشة الفنية بـ"أدبي جدة"

بمشاركة نخبة من منسوبات وطالبات الجامعة وعدد من الفنانات المعروفات

انطلقت مساء أمس الاثنين ورشة فنية بعنوان "حد الريشة"، وتستمر على مدى يومين بإشراف منتدى الفنون البصرية بالنادي الأدبي الثقافي بجدة بمشاركة كلية اللغات والترجمة بجامعة جدة. وتأتي تماشياً مع الحملة المناهضة للعنف ضد المرأة. وبمشاركة نخبة من منسوبات وطالبات الجامعة بالإضافة لعدد من الفنانات المعروفات.

وتأتي هذه الفعالية ثمرة اتفاقية التعاون الثقافية المشتركة بين النادي الأدبي الثقافي بجدة وكلية اللغات والترجمة بجامعة جدة لإقامة البرامج التطويرية والتدريبية لخدمة المجتمع وتكوين فريق عمل مشترك يضم متخصصين لتفعيل هذا التعاون.

وقالت الدكتورة نوف الخطابي عميدة كلية اللغات والترجمة بجامعة جدة إن هذه الورشة تأتي ضمن سياق التعاون بين النادي الأدبي وكلية اللغات والترجمة بجامعة جدة، وسوف تتلوها مجموعة من المبادرات والبرامج المشتركة بين الجهتين فيما يخدم المواهب الشابة.

من جانبه، عبر الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي رئيس أدبي جدة عن شكره لمنتدى الفنون البصرية و لعميدة كلية اللغات والترجمة الدكتورة نوف الخطابي لحضورها وحرصها على ترشيح عدد من الموهوبات لمشاركاتهن في الورشة.

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تماشياً مع مناهضة العنف ضد المرأة.. انطلاق ورشة حد الريشة الفنية بـ"أدبي جدة"
سبق

انطلقت مساء أمس الاثنين ورشة فنية بعنوان "حد الريشة"، وتستمر على مدى يومين بإشراف منتدى الفنون البصرية بالنادي الأدبي الثقافي بجدة بمشاركة كلية اللغات والترجمة بجامعة جدة. وتأتي تماشياً مع الحملة المناهضة للعنف ضد المرأة. وبمشاركة نخبة من منسوبات وطالبات الجامعة بالإضافة لعدد من الفنانات المعروفات.

وتأتي هذه الفعالية ثمرة اتفاقية التعاون الثقافية المشتركة بين النادي الأدبي الثقافي بجدة وكلية اللغات والترجمة بجامعة جدة لإقامة البرامج التطويرية والتدريبية لخدمة المجتمع وتكوين فريق عمل مشترك يضم متخصصين لتفعيل هذا التعاون.

وقالت الدكتورة نوف الخطابي عميدة كلية اللغات والترجمة بجامعة جدة إن هذه الورشة تأتي ضمن سياق التعاون بين النادي الأدبي وكلية اللغات والترجمة بجامعة جدة، وسوف تتلوها مجموعة من المبادرات والبرامج المشتركة بين الجهتين فيما يخدم المواهب الشابة.

من جانبه، عبر الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي رئيس أدبي جدة عن شكره لمنتدى الفنون البصرية و لعميدة كلية اللغات والترجمة الدكتورة نوف الخطابي لحضورها وحرصها على ترشيح عدد من الموهوبات لمشاركاتهن في الورشة.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
12:20 AM

تماشياً مع مناهضة العنف ضد المرأة.. انطلاق ورشة حد الريشة الفنية بـ"أدبي جدة"

بمشاركة نخبة من منسوبات وطالبات الجامعة وعدد من الفنانات المعروفات

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عبدالله الراجحي - جدة
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انطلقت مساء أمس الاثنين ورشة فنية بعنوان "حد الريشة"، وتستمر على مدى يومين بإشراف منتدى الفنون البصرية بالنادي الأدبي الثقافي بجدة بمشاركة كلية اللغات والترجمة بجامعة جدة. وتأتي تماشياً مع الحملة المناهضة للعنف ضد المرأة. وبمشاركة نخبة من منسوبات وطالبات الجامعة بالإضافة لعدد من الفنانات المعروفات.

وتأتي هذه الفعالية ثمرة اتفاقية التعاون الثقافية المشتركة بين النادي الأدبي الثقافي بجدة وكلية اللغات والترجمة بجامعة جدة لإقامة البرامج التطويرية والتدريبية لخدمة المجتمع وتكوين فريق عمل مشترك يضم متخصصين لتفعيل هذا التعاون.

وقالت الدكتورة نوف الخطابي عميدة كلية اللغات والترجمة بجامعة جدة إن هذه الورشة تأتي ضمن سياق التعاون بين النادي الأدبي وكلية اللغات والترجمة بجامعة جدة، وسوف تتلوها مجموعة من المبادرات والبرامج المشتركة بين الجهتين فيما يخدم المواهب الشابة.

من جانبه، عبر الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي رئيس أدبي جدة عن شكره لمنتدى الفنون البصرية و لعميدة كلية اللغات والترجمة الدكتورة نوف الخطابي لحضورها وحرصها على ترشيح عدد من الموهوبات لمشاركاتهن في الورشة.

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