أمطار على جازان.. والأرصاد تنبّه: تستمر حتى 7 مساء

تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظتي صامطة، وفيفا.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.