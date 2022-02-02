المعارضة الإيرانية: طهران شكلت وحدة مرتزقة للعمليات البحرية قبالة سواحل اليمن

قال إنها تستهدف التأثير على حركة السفن ومهاجمة الموانئ وزرع الألغام

قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض في المنفى، اليوم الأربعاء، إن النظام الإيراني شكل مجموعة مرتزقة لشن هجمات على أعدائه، ولاسيما قبالة سواحل اليمن، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، أوضح المجلس في بيان أن هذه الوحدة شُكّلت ضمن فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، مشيرًا إلى أن "فيلق القدس جنّد مرتزقة لوحدات إرهابية مسلحة جديدة مدربة على مهاجمة سفن وأهداف بحرية في المنطقة".

وأوضح مجلس المقاومة الإيراني، الذراع السياسية لمنظمة مجاهدي خلق، أن المرتزقة أتوا من العراق ولبنان واليمن ومن دول إفريقية، لافتًا إلى وجود موقع تدريب لهؤلاء في زيباكنار في شمال إيران على بحر قزوين.

وبحسب البيان، يوزّع المرتزقة على مجموعات تنشر في بحر العرب وفي مضيق باب المندب بين اليمن والقرن الإفريقي في البحر الأحمر.

وأوضح المجلس أن الهدف من ذلك هو "التأثير على حركة السفن التجارية ومهاجمة الموانئ واحتجاز السفن وزرع الألغام".

يأتي هذا بينما قررت الولايات المتحدة أخيرًا إرسال سفينة حربية إلى المنطقة في أعقاب تصاعد التوتر مع محاولة الحوثيين استهداف الإمارات.

من جهة أخرى، رأى بيار رازو المدير الأكاديمي لـ"المؤسسة المتوسطية للدراسات الإستراتيجية" أن فيلق القدس لطالما كان هدفه تدريب قوات رديفة لشن عمليات.

وأوضح في حديث مع وكالة "فرانس برس" أن "الجديد نسبيًا هو أن الأمر بات يشمل العمليات البحرية. لكن مع 200 مرتزقة يمنيين لن يذهبوا بعيدًا".

في المقابل قال "رازو" إن "توقيت الكشف مرده بالتأكيد إلى محاولة لإفشال المفاوضات حول النووي الإيراني من خلال الضغط على الوفد الأمريكي".