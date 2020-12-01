النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منافسات ساخنة في "ملواح" مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بيومه الرابع

وسط تنظيم محكم وتطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المشاركين

شهدت الساعات الأولى من مسابقة الأشواط التأهيلية "الملواح" الدعو 400 متر، منافسات حماسية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة الذي يقام في ملهم شمال مدينة الرياض حتى 12 من ديسمبر الجاري.

وتضمنت قائمة المشاركين في الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح للملاك والمحترفين السعوديين فئات "جير شاهين قرناس" و"حر فرخ " و"حر قرناس".

وتوافدت مع اللحظات الأولى لانطلاق مسابقات المهرجان أعداد كبيرة من هواة الصقور ومحبي الأصالة والتراث من مختلف الأعمار والفئات، وسط تنظيم محكم، وتطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المشاركين، وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، حيث اتخذت الإجراءات من أعمال التعقيم والتنظيف عقب كل شوط من أشواط مسابقة الملواح.

وكان نادي الصقور السعودي قد أعلن تخصيص أكثر من 22,7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مسابقتي الملواح والمزاين، التي تقام ضمن فعاليات المهرجان.

يُذكر أن النادي (الجهة المنظمة للمهرجان) يكرّم الفائزين الثلاثة في كل شوط، فيما يتأهل السبعة الأوائل بكل شوط إلى الأشواط النهائية (كأس الملك عبدالعزيز)، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منافسات ساخنة في "ملواح" مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بيومه الرابع
سبق

شهدت الساعات الأولى من مسابقة الأشواط التأهيلية "الملواح" الدعو 400 متر، منافسات حماسية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة الذي يقام في ملهم شمال مدينة الرياض حتى 12 من ديسمبر الجاري.

وتضمنت قائمة المشاركين في الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح للملاك والمحترفين السعوديين فئات "جير شاهين قرناس" و"حر فرخ " و"حر قرناس".

وتوافدت مع اللحظات الأولى لانطلاق مسابقات المهرجان أعداد كبيرة من هواة الصقور ومحبي الأصالة والتراث من مختلف الأعمار والفئات، وسط تنظيم محكم، وتطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المشاركين، وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، حيث اتخذت الإجراءات من أعمال التعقيم والتنظيف عقب كل شوط من أشواط مسابقة الملواح.

وكان نادي الصقور السعودي قد أعلن تخصيص أكثر من 22,7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مسابقتي الملواح والمزاين، التي تقام ضمن فعاليات المهرجان.

يُذكر أن النادي (الجهة المنظمة للمهرجان) يكرّم الفائزين الثلاثة في كل شوط، فيما يتأهل السبعة الأوائل بكل شوط إلى الأشواط النهائية (كأس الملك عبدالعزيز)، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
11:51 AM

منافسات ساخنة في "ملواح" مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بيومه الرابع

وسط تنظيم محكم وتطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المشاركين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
269

شهدت الساعات الأولى من مسابقة الأشواط التأهيلية "الملواح" الدعو 400 متر، منافسات حماسية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة الذي يقام في ملهم شمال مدينة الرياض حتى 12 من ديسمبر الجاري.

وتضمنت قائمة المشاركين في الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح للملاك والمحترفين السعوديين فئات "جير شاهين قرناس" و"حر فرخ " و"حر قرناس".

وتوافدت مع اللحظات الأولى لانطلاق مسابقات المهرجان أعداد كبيرة من هواة الصقور ومحبي الأصالة والتراث من مختلف الأعمار والفئات، وسط تنظيم محكم، وتطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المشاركين، وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، حيث اتخذت الإجراءات من أعمال التعقيم والتنظيف عقب كل شوط من أشواط مسابقة الملواح.

وكان نادي الصقور السعودي قد أعلن تخصيص أكثر من 22,7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مسابقتي الملواح والمزاين، التي تقام ضمن فعاليات المهرجان.

يُذكر أن النادي (الجهة المنظمة للمهرجان) يكرّم الفائزين الثلاثة في كل شوط، فيما يتأهل السبعة الأوائل بكل شوط إلى الأشواط النهائية (كأس الملك عبدالعزيز)، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,247
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,332
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,007
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,705

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عینه على راتبي!!

زوجي عینه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة