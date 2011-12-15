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أمانة الطائف تعالج أكثر من 20 ألف بلاغ عبر منصاتها المختلفة

بالتنسيق مع الشاكي لضمان تقديم خدمات متكاملة

عالجت أمانة الطائف أكثر من 20 ألف بلاغ عبر منصاتها المختلفة لاستقبال البلاغات.

وعملت فرق العمل الميدانية على معالجة كل الشكاوى والملاحظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما عملت الأمانة على دعم الخدمات البلدية المقدمة للأهالي من خلال التواصل المباشر معهم عبر منصاتها الإلكترونية ومركز البلاغات.

وبلغ عدد البلاغات الواردة ٢٠٩٢٣ بلاغاً، وتفاعلت الوكالات والإدارات والبلديات الفرعية مع جميع الشكاوى والبلاغات الواردة بنسبة إنجاز تتجاوز ٩٨%.

واستقبلت منصات الأمانة للتواصل مع الجمهور البلاغات وحولتها بشكل فوري للفرق الميدانية، للمعالجة بالتنسيق مع مقدم البلاغ؛ لضمان تقديم خدمات متكاملة.

وتشمل البلاغات الواردة أعمال الصيانة والسفلتة والنظافة والإصحاح البيئي والرقابة على الأنشطة التجارية والغذائية.

وبلاغات التعديات على الأراضي الحكومية وأراضي الغير، والبلاغات المتعلقة بتحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوهات البصرية.

بالإضافة إلى البلاغات الواردة عبر تطبيق "بلدي"، وبرنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقضاء على التشوهات البصرية "صور وأرسل".

وكانت أمانة الطائف قد عززت وسائل التواصل مع الأهالي من مركز البلاغات الموحد 940 وتطبيق البلاغات الجغرافية وخدمة "مرحبا"، بموقع الأمانة الرسمي، وخدمة "معروضك من بيتك".

وتهدف الخدمات المتنوعة إلى التسهيل على الأهالي وتقديم الشكاوى عبرها، ومعالجتها دون الحاجة الى مراجعة الأمانة، وتحقيق توجه الأمانة للتواصل المباشر والفعال مع الأهالي الذين يعدون عيناً رقابية على مستوى الخدمات المقدمة.

ورفعت الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية والتنفيذية، نسبة الإنجاز بشكل كبير.

كما جدولت الأعمال التي تحتاج إلى تنفيذ مشروعات لتنفيذها وفق المخصصات والاعتمادات أولوية الاحتياج لخدمة أكبر شريحة من المواطنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الطائف تعالج أكثر من 20 ألف بلاغ عبر منصاتها المختلفة
سبق

عالجت أمانة الطائف أكثر من 20 ألف بلاغ عبر منصاتها المختلفة لاستقبال البلاغات.

وعملت فرق العمل الميدانية على معالجة كل الشكاوى والملاحظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما عملت الأمانة على دعم الخدمات البلدية المقدمة للأهالي من خلال التواصل المباشر معهم عبر منصاتها الإلكترونية ومركز البلاغات.

وبلغ عدد البلاغات الواردة ٢٠٩٢٣ بلاغاً، وتفاعلت الوكالات والإدارات والبلديات الفرعية مع جميع الشكاوى والبلاغات الواردة بنسبة إنجاز تتجاوز ٩٨%.

واستقبلت منصات الأمانة للتواصل مع الجمهور البلاغات وحولتها بشكل فوري للفرق الميدانية، للمعالجة بالتنسيق مع مقدم البلاغ؛ لضمان تقديم خدمات متكاملة.

وتشمل البلاغات الواردة أعمال الصيانة والسفلتة والنظافة والإصحاح البيئي والرقابة على الأنشطة التجارية والغذائية.

وبلاغات التعديات على الأراضي الحكومية وأراضي الغير، والبلاغات المتعلقة بتحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوهات البصرية.

بالإضافة إلى البلاغات الواردة عبر تطبيق "بلدي"، وبرنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقضاء على التشوهات البصرية "صور وأرسل".

وكانت أمانة الطائف قد عززت وسائل التواصل مع الأهالي من مركز البلاغات الموحد 940 وتطبيق البلاغات الجغرافية وخدمة "مرحبا"، بموقع الأمانة الرسمي، وخدمة "معروضك من بيتك".

وتهدف الخدمات المتنوعة إلى التسهيل على الأهالي وتقديم الشكاوى عبرها، ومعالجتها دون الحاجة الى مراجعة الأمانة، وتحقيق توجه الأمانة للتواصل المباشر والفعال مع الأهالي الذين يعدون عيناً رقابية على مستوى الخدمات المقدمة.

ورفعت الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية والتنفيذية، نسبة الإنجاز بشكل كبير.

كما جدولت الأعمال التي تحتاج إلى تنفيذ مشروعات لتنفيذها وفق المخصصات والاعتمادات أولوية الاحتياج لخدمة أكبر شريحة من المواطنين.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
05:56 PM

أمانة الطائف تعالج أكثر من 20 ألف بلاغ عبر منصاتها المختلفة

بالتنسيق مع الشاكي لضمان تقديم خدمات متكاملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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عالجت أمانة الطائف أكثر من 20 ألف بلاغ عبر منصاتها المختلفة لاستقبال البلاغات.

وعملت فرق العمل الميدانية على معالجة كل الشكاوى والملاحظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما عملت الأمانة على دعم الخدمات البلدية المقدمة للأهالي من خلال التواصل المباشر معهم عبر منصاتها الإلكترونية ومركز البلاغات.

وبلغ عدد البلاغات الواردة ٢٠٩٢٣ بلاغاً، وتفاعلت الوكالات والإدارات والبلديات الفرعية مع جميع الشكاوى والبلاغات الواردة بنسبة إنجاز تتجاوز ٩٨%.

واستقبلت منصات الأمانة للتواصل مع الجمهور البلاغات وحولتها بشكل فوري للفرق الميدانية، للمعالجة بالتنسيق مع مقدم البلاغ؛ لضمان تقديم خدمات متكاملة.

وتشمل البلاغات الواردة أعمال الصيانة والسفلتة والنظافة والإصحاح البيئي والرقابة على الأنشطة التجارية والغذائية.

وبلاغات التعديات على الأراضي الحكومية وأراضي الغير، والبلاغات المتعلقة بتحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوهات البصرية.

بالإضافة إلى البلاغات الواردة عبر تطبيق "بلدي"، وبرنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقضاء على التشوهات البصرية "صور وأرسل".

وكانت أمانة الطائف قد عززت وسائل التواصل مع الأهالي من مركز البلاغات الموحد 940 وتطبيق البلاغات الجغرافية وخدمة "مرحبا"، بموقع الأمانة الرسمي، وخدمة "معروضك من بيتك".

وتهدف الخدمات المتنوعة إلى التسهيل على الأهالي وتقديم الشكاوى عبرها، ومعالجتها دون الحاجة الى مراجعة الأمانة، وتحقيق توجه الأمانة للتواصل المباشر والفعال مع الأهالي الذين يعدون عيناً رقابية على مستوى الخدمات المقدمة.

ورفعت الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية والتنفيذية، نسبة الإنجاز بشكل كبير.

كما جدولت الأعمال التي تحتاج إلى تنفيذ مشروعات لتنفيذها وفق المخصصات والاعتمادات أولوية الاحتياج لخدمة أكبر شريحة من المواطنين.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,552
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