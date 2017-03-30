ولفتت إلى تماثل 2.422 حالة للشفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 443.153 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 459.360 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.492 وفاة.

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2.289 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات.

الإمارات: 2.289 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-30 سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2.289 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات. وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 459.360 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.492 وفاة. ولفتت إلى تماثل 2.422 حالة للشفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 443.153 حالة.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442 02:17 PM

الإمارات: 2.289 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 443.153 حالة





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سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2.289 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 459.360 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.492 وفاة.

ولفتت إلى تماثل 2.422 حالة للشفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 443.153 حالة.