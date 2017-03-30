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الإمارات: 2.289 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 443.153 حالة

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2.289 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 459.360 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.492 وفاة.

ولفتت إلى تماثل 2.422 حالة للشفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 443.153 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 2.289 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات
سبق

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2.289 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 459.360 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.492 وفاة.

ولفتت إلى تماثل 2.422 حالة للشفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 443.153 حالة.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
02:17 PM

الإمارات: 2.289 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 443.153 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2.289 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 459.360 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.492 وفاة.

ولفتت إلى تماثل 2.422 حالة للشفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 443.153 حالة.

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