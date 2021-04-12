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"المواصفات" تحتفل بتسجيل 1.6 مليون منتج في "سابر"

المنصة رفعت مؤشر مطابقة المنتجات في الأسواق إلى 80.3%

‬احتفلت "المواصفات السعودية" بتسجيل أكثر من 1.6 مليون منتج في منصة "سابر"، وإصدار أكثر من مليون شهادة مطابقة وإرسالية.

وكشفت "المواصفات" اليوم أن المنصة أسهمت في رفع مؤشر مطابقة المنتجات في أسواق المملكة إلى 80.3% بنهاية عام 2020م.

و"سابر" هي منصة إلكترونية تساعد المورد والمصنع المحلي من تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة إلكترونياً للمنتجات الاستهلاكية سواء المستوردة أو المصنعة محلياً لدخولها للسوق السعودي، كما تهدف المنصة إلى رفع مستوى المنتجات الآمنة في السوق السعودي.

وتم تطوير منصة "سابر" بإشراف من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ويتم تشغيلها وتطويرها وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الإنجاز في التسجيل، وكذلك في تقليص الوقت المستغرق للمستفيدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات" تحتفل بتسجيل 1.6 مليون منتج في "سابر"
سبق

‬احتفلت "المواصفات السعودية" بتسجيل أكثر من 1.6 مليون منتج في منصة "سابر"، وإصدار أكثر من مليون شهادة مطابقة وإرسالية.

وكشفت "المواصفات" اليوم أن المنصة أسهمت في رفع مؤشر مطابقة المنتجات في أسواق المملكة إلى 80.3% بنهاية عام 2020م.

و"سابر" هي منصة إلكترونية تساعد المورد والمصنع المحلي من تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة إلكترونياً للمنتجات الاستهلاكية سواء المستوردة أو المصنعة محلياً لدخولها للسوق السعودي، كما تهدف المنصة إلى رفع مستوى المنتجات الآمنة في السوق السعودي.

وتم تطوير منصة "سابر" بإشراف من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ويتم تشغيلها وتطويرها وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الإنجاز في التسجيل، وكذلك في تقليص الوقت المستغرق للمستفيدين.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
04:16 PM

"المواصفات" تحتفل بتسجيل 1.6 مليون منتج في "سابر"

المنصة رفعت مؤشر مطابقة المنتجات في الأسواق إلى 80.3%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬احتفلت "المواصفات السعودية" بتسجيل أكثر من 1.6 مليون منتج في منصة "سابر"، وإصدار أكثر من مليون شهادة مطابقة وإرسالية.

وكشفت "المواصفات" اليوم أن المنصة أسهمت في رفع مؤشر مطابقة المنتجات في أسواق المملكة إلى 80.3% بنهاية عام 2020م.

و"سابر" هي منصة إلكترونية تساعد المورد والمصنع المحلي من تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة إلكترونياً للمنتجات الاستهلاكية سواء المستوردة أو المصنعة محلياً لدخولها للسوق السعودي، كما تهدف المنصة إلى رفع مستوى المنتجات الآمنة في السوق السعودي.

وتم تطوير منصة "سابر" بإشراف من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ويتم تشغيلها وتطويرها وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الإنجاز في التسجيل، وكذلك في تقليص الوقت المستغرق للمستفيدين.

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