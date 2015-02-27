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علامات تجارية راقية مثل "باغاتيل" و"ساموسان" قريبًا في الرياض

"الموسى" و"المبارك" يستحوذان على "أدفانسد تيست" القابضة

استحوذ رجل الأعمال هشام بن عبدالعزيز الموسى ورجل الأعمال أحمد بن عبدالرحمن المبارك، على شركة "أدفانسد تيست" القابضة، الوكيل الحصري لمجموعة كبيرة من العلامات التجارية العالمية الراقية في مجال الأغذية والمشروبات مثل (باغاتيل Bagatelle on beach / Bagatelle ساموسان Sumosan / سانتيني Santini / نوا NOOA / سوشاليستا Socialista / وادي Wadi / بربل دراقون Purple Dragon / شبرياني Cipriani).

يشار إلى أن الشركة في صدد التوسع حول مدن المملكة العربية السعودية، حيث إن قطاع المطاعم الراقية يأتي تماشيًا مع تحسين جودة الحياة وفيما يخدم تنشيط السياحة، والذي من شأنه تنويع الجانب التنموي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن إنفاق المستهلكين في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2020 ارتفع بصورةٍ كبيرة ليصل إلى 254.6 مليار ريال سعودي، وحظي بنصيب الأسد قطاع "المشروبات والأطعمة"، بنسبة نمو تعادل 67.6%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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علامات تجارية راقية مثل "باغاتيل" و"ساموسان" قريبًا في الرياض
سبق

استحوذ رجل الأعمال هشام بن عبدالعزيز الموسى ورجل الأعمال أحمد بن عبدالرحمن المبارك، على شركة "أدفانسد تيست" القابضة، الوكيل الحصري لمجموعة كبيرة من العلامات التجارية العالمية الراقية في مجال الأغذية والمشروبات مثل (باغاتيل Bagatelle on beach / Bagatelle ساموسان Sumosan / سانتيني Santini / نوا NOOA / سوشاليستا Socialista / وادي Wadi / بربل دراقون Purple Dragon / شبرياني Cipriani).

يشار إلى أن الشركة في صدد التوسع حول مدن المملكة العربية السعودية، حيث إن قطاع المطاعم الراقية يأتي تماشيًا مع تحسين جودة الحياة وفيما يخدم تنشيط السياحة، والذي من شأنه تنويع الجانب التنموي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن إنفاق المستهلكين في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2020 ارتفع بصورةٍ كبيرة ليصل إلى 254.6 مليار ريال سعودي، وحظي بنصيب الأسد قطاع "المشروبات والأطعمة"، بنسبة نمو تعادل 67.6%.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
08:55 PM

علامات تجارية راقية مثل "باغاتيل" و"ساموسان" قريبًا في الرياض

"الموسى" و"المبارك" يستحوذان على "أدفانسد تيست" القابضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استحوذ رجل الأعمال هشام بن عبدالعزيز الموسى ورجل الأعمال أحمد بن عبدالرحمن المبارك، على شركة "أدفانسد تيست" القابضة، الوكيل الحصري لمجموعة كبيرة من العلامات التجارية العالمية الراقية في مجال الأغذية والمشروبات مثل (باغاتيل Bagatelle on beach / Bagatelle ساموسان Sumosan / سانتيني Santini / نوا NOOA / سوشاليستا Socialista / وادي Wadi / بربل دراقون Purple Dragon / شبرياني Cipriani).

يشار إلى أن الشركة في صدد التوسع حول مدن المملكة العربية السعودية، حيث إن قطاع المطاعم الراقية يأتي تماشيًا مع تحسين جودة الحياة وفيما يخدم تنشيط السياحة، والذي من شأنه تنويع الجانب التنموي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن إنفاق المستهلكين في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2020 ارتفع بصورةٍ كبيرة ليصل إلى 254.6 مليار ريال سعودي، وحظي بنصيب الأسد قطاع "المشروبات والأطعمة"، بنسبة نمو تعادل 67.6%.

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