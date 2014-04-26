النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

التلفزيون الرسمي يعرض مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد مساء الثلاثاء

ضبط مواطن اصطاد صقراً بطريف ونشر فيديو عبر منصات التواصل

قبضت عليه القوات الخاصة للأمن البيئي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع شرطة محافظة طريف، مواطناً اصطاد صقراً بمنطقة الحدود الشمالية، ونشر فيديو بذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكّد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي؛ أنه تمّت إحالة المخالف للجهات المختصّة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مشدداً على أن صيد الصقور وعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي لأي غرضٍ يعد مخالفة للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، وقرار منع صيد الصقور الصادر من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وحثّ المتحدث الرسمي، الجميع، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضبط مواطن اصطاد صقراً بطريف ونشر فيديو عبر منصات التواصل
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع شرطة محافظة طريف، مواطناً اصطاد صقراً بمنطقة الحدود الشمالية، ونشر فيديو بذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكّد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي؛ أنه تمّت إحالة المخالف للجهات المختصّة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مشدداً على أن صيد الصقور وعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي لأي غرضٍ يعد مخالفة للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، وقرار منع صيد الصقور الصادر من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وحثّ المتحدث الرسمي، الجميع، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
10:23 AM

ضبط مواطن اصطاد صقراً بطريف ونشر فيديو عبر منصات التواصل

قبضت عليه القوات الخاصة للأمن البيئي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
6,448

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع شرطة محافظة طريف، مواطناً اصطاد صقراً بمنطقة الحدود الشمالية، ونشر فيديو بذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكّد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي؛ أنه تمّت إحالة المخالف للجهات المختصّة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مشدداً على أن صيد الصقور وعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي لأي غرضٍ يعد مخالفة للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، وقرار منع صيد الصقور الصادر من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وحثّ المتحدث الرسمي، الجميع، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,384
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,210
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,705
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,654

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة