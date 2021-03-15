دراسة حديثة: 3 أطعمة تساعد في مقاومة كورونا.. ما هي؟

لأنها تُضعف الأنزيم المسؤول عن انتشار الفيروس

أظهرت دراسة حديثة، أن بعض الأطعمة قد تساعد في التخفيف من مسار عدوى فيروس كورونا داخل جسم الإنسان؛ فما هي هذه الأطعمة؟ وكيف تساعد الجسم على مقاومة الفيروس؟

تناول الشوكولاتة ضد كورونا! لا شك أن سماع هذه الجملة، قد يسعد كل عشاق هذا النوع من الأغذية الذي يحظى بشعبية واسعة لدى الصغار والكبار؛ لكن هذا بالفعل ما توصلت له دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية كارولينا الشمالية، وهي أن بعض الأطعمة لها تأثير إيجابي ضد الإصابة بفيروس كورونا.

من المعروف أن الأنزيم البروتيني، هو المسؤول عن انتشار الفيروس التاجي داخل جسم الإنسان. وتتكاثر الخلايا الفيروسية من خلال هذا الأنزيم؛ ومن أجل منع انتشار العدوى يجب إيقاف هذا الأنزيم.

وبناءً على هذا الافتراض، أجرى العلماء العديد من عمليات المحاكاة الحاسوبية والاختبارات المعملية. والنتيجة التي توصلوا إليها ونشرت نتائجها على موقع msn في نسخته الألمانية؛ أنه يمكن لبعض المركبات الكيميائية النباتية الطبيعية الموجودة في بعض الأطعمة الحد من نشاط هذا الأنزيم.

ويمكن تشبيه هذا الأنزيم البروتيني بـ"الجيب"، إذا امتلأ هذا "الجيب" بمركبات كيميائية معينة، فإنه يضعف وبالتالي يفقد وظيفته. هذا يعني أن الخلايا الفيروسية لن تجد ما يساعدها على التكاثر.

ووفقًا لفريق البحث؛ فإن الأطعمة ذات التأثير المضاد للأكسدة هي الأنسب لهذا التأثير. كما أن من المعروف أن مضادات الأكسدة تحمي خلايانا من الأمراض؛ لذلك لم يتفاجأ العلماء بهذه النتيجة.

وتأتي على رأس قائمة الأطعمة التي لها تأثير إيجابي على الحد من فيروس كورونا: الشوكولاتة الداكنة، ثم العنب الداكن، وكذلك الشاي الأخضر.

ونظرًا لأن الدراسة أجريت داخل معمل أبحاث فقط؛ فلا يمكن تحديد ما إذا كان نفس التأثير يحدث أيضًا داخل جسم الإنسان؛ لهذا يعمل الباحثون على مزيد من الدراسات الإضافية.