جازان.. صاعقة رعدية تنهي حياة مواطن وعدد من إبله بالعارضة

تزامنًا مع الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة وتحذيرات الدفاع المدني

أنهت صاعقة رعدية اليوم حياة مواطن في محافظة العارضة شرق منطقة جازان، تزامنًا مع الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة؛ وذلك أثناء تواجده بالقرب من عدد من الإبل التي قُضي على البعض منها.

وكانت مديرية الدفاع المدني بجازان قد حذرت المواطنين والمقيمين وشددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى المساء، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول، مع تدنٍّ في مدى الرؤية.