النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فور دخولها الأجواء.."الشرعية" تدمِّر طائرة مسيَّرة حوثية في صعدة

حاولت التجسس على مواقع الجيش اليمني

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء طائرة مسيَّرة في مديرية باقم في محافظة صعدة، أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًّا.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد الكتيبة الرابعة في "اللواء ٦٣ مشاة جبلي"، العقيد قحطان الشرعبي، أن مدفعية الجيش الوطني أسقطت طائرة مسيَّرة، كانت تحاول اختراق أجواء المناطق للرصد والتجسس على مواقع الجيش في مديرية باقم بصعدة.

وأضاف بأن غرفة الرصد والاستطلاع رصدت الطائرة فور دخولها سماء مديرية باقم.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فور دخولها الأجواء.."الشرعية" تدمِّر طائرة مسيَّرة حوثية في صعدة
سبق

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء طائرة مسيَّرة في مديرية باقم في محافظة صعدة، أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًّا.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد الكتيبة الرابعة في "اللواء ٦٣ مشاة جبلي"، العقيد قحطان الشرعبي، أن مدفعية الجيش الوطني أسقطت طائرة مسيَّرة، كانت تحاول اختراق أجواء المناطق للرصد والتجسس على مواقع الجيش في مديرية باقم بصعدة.

وأضاف بأن غرفة الرصد والاستطلاع رصدت الطائرة فور دخولها سماء مديرية باقم.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
08:52 PM

فور دخولها الأجواء.."الشرعية" تدمِّر طائرة مسيَّرة حوثية في صعدة

حاولت التجسس على مواقع الجيش اليمني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
285

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء طائرة مسيَّرة في مديرية باقم في محافظة صعدة، أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًّا.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد الكتيبة الرابعة في "اللواء ٦٣ مشاة جبلي"، العقيد قحطان الشرعبي، أن مدفعية الجيش الوطني أسقطت طائرة مسيَّرة، كانت تحاول اختراق أجواء المناطق للرصد والتجسس على مواقع الجيش في مديرية باقم بصعدة.

وأضاف بأن غرفة الرصد والاستطلاع رصدت الطائرة فور دخولها سماء مديرية باقم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,081
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,211
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,762
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,523

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة