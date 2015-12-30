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"برشلونة" في مأزق.. الإصابة تغيب "كوتينيو" 4 أشهر

أعلن الموقع الرسمي لنادي برشلونة عن إصابة لاعب الفريق الكروي الأول البرازيلي فيليبي كوتينيو، بقطع في منطقة الغضروف، مع حاجته إلى تدخل جراحي عاجل في الأيام المقبلة.

وأعلن الموقع الكتالوني، الأربعاء، عن إصابة كوتينيو في منطقة الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، بعد سقوطه خلال مباراة الفريق أمام إيبار في الليجا، الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن كوتينيو قد يغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر على الأقل؛ ما يعني إمكانية عودته من جديد خلال شهر أبريل المقبل.

نادي برشلونة فيليبي كوتينيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"برشلونة" في مأزق.. الإصابة تغيب "كوتينيو" 4 أشهر
سبق

أعلن الموقع الرسمي لنادي برشلونة عن إصابة لاعب الفريق الكروي الأول البرازيلي فيليبي كوتينيو، بقطع في منطقة الغضروف، مع حاجته إلى تدخل جراحي عاجل في الأيام المقبلة.

وأعلن الموقع الكتالوني، الأربعاء، عن إصابة كوتينيو في منطقة الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، بعد سقوطه خلال مباراة الفريق أمام إيبار في الليجا، الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن كوتينيو قد يغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر على الأقل؛ ما يعني إمكانية عودته من جديد خلال شهر أبريل المقبل.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
08:14 PM

"برشلونة" في مأزق.. الإصابة تغيب "كوتينيو" 4 أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الموقع الرسمي لنادي برشلونة عن إصابة لاعب الفريق الكروي الأول البرازيلي فيليبي كوتينيو، بقطع في منطقة الغضروف، مع حاجته إلى تدخل جراحي عاجل في الأيام المقبلة.

وأعلن الموقع الكتالوني، الأربعاء، عن إصابة كوتينيو في منطقة الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، بعد سقوطه خلال مباراة الفريق أمام إيبار في الليجا، الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن كوتينيو قد يغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر على الأقل؛ ما يعني إمكانية عودته من جديد خلال شهر أبريل المقبل.

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