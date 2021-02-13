النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 337 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 356 خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة : الوضع الآن  لا يستدعي إجراءات  أكثر ..وخلال 3 أشهر سنغطي نسبة كبيرة باللقاح

وكيل الوزارة: سيتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية خلال الأسبوع القادم

‬ قال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار: إن وضع "كورونا" الآن لا يستدعي إجراءات احترازية أكثر مما تم اتخاذه، وسوف يتم فرض إجراءات مشددة في حال تسجيل زيادة مستمرة في الإصابات بنسبة من 5% إلى 10%.

وأضاف في مداخلة مع قناة الإخبارية: ندعو الجميع للحرص على عدم نقل العدوى لأماكن التجمعات العائلية والتقيد بالإجراءات الوقائية.

وحول اللقاح قال: سيتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية خلال الأسبوع القادم وخلال الثلاثة أشهر المقبلة ستغطي الجرعات نسبة كبيرة من سكان #المملكة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الصحة : الوضع الآن  لا يستدعي إجراءات  أكثر ..وخلال 3 أشهر سنغطي نسبة كبيرة باللقاح
سبق

‬ قال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار: إن وضع "كورونا" الآن لا يستدعي إجراءات احترازية أكثر مما تم اتخاذه، وسوف يتم فرض إجراءات مشددة في حال تسجيل زيادة مستمرة في الإصابات بنسبة من 5% إلى 10%.

وأضاف في مداخلة مع قناة الإخبارية: ندعو الجميع للحرص على عدم نقل العدوى لأماكن التجمعات العائلية والتقيد بالإجراءات الوقائية.

وحول اللقاح قال: سيتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية خلال الأسبوع القادم وخلال الثلاثة أشهر المقبلة ستغطي الجرعات نسبة كبيرة من سكان #المملكة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
03:20 PM
اخر تعديل
13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
04:37 PM

الصحة : الوضع الآن  لا يستدعي إجراءات  أكثر ..وخلال 3 أشهر سنغطي نسبة كبيرة باللقاح

وكيل الوزارة: سيتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية خلال الأسبوع القادم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
11,600

‬ قال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار: إن وضع "كورونا" الآن لا يستدعي إجراءات احترازية أكثر مما تم اتخاذه، وسوف يتم فرض إجراءات مشددة في حال تسجيل زيادة مستمرة في الإصابات بنسبة من 5% إلى 10%.

وأضاف في مداخلة مع قناة الإخبارية: ندعو الجميع للحرص على عدم نقل العدوى لأماكن التجمعات العائلية والتقيد بالإجراءات الوقائية.

وحول اللقاح قال: سيتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية خلال الأسبوع القادم وخلال الثلاثة أشهر المقبلة ستغطي الجرعات نسبة كبيرة من سكان #المملكة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,071
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,493
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,746
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,458

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة