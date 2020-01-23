النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النائب العام يوجه بالقبض على وافد يمارس تجارة الجنس على وافدات

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما رفعه مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام وافد من الجنسية الباكستانية بإعداد وكرٍ للدعارة والاستغلال الجنسي لعدد من العاملات المتغيبات عن منازل كفلائهن في مدينة الرياض، فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بالقبض على الجاني وإحالته فوراً للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح المصدر إلى أن النيابة العامة ستقوم بإحالة الجاني للمحكمة المختصة للمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل إلى السجن لمدة (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة تصل إلى (مليون) ريال، أو بهما معا، مع تشديد العقوبة عليه طبقاً للمادة الرابعة من ذات النظام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النائب العام يوجه بالقبض على وافد يمارس تجارة الجنس على وافدات
سبق

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما رفعه مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام وافد من الجنسية الباكستانية بإعداد وكرٍ للدعارة والاستغلال الجنسي لعدد من العاملات المتغيبات عن منازل كفلائهن في مدينة الرياض، فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بالقبض على الجاني وإحالته فوراً للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح المصدر إلى أن النيابة العامة ستقوم بإحالة الجاني للمحكمة المختصة للمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل إلى السجن لمدة (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة تصل إلى (مليون) ريال، أو بهما معا، مع تشديد العقوبة عليه طبقاً للمادة الرابعة من ذات النظام.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
12:30 PM

النائب العام يوجه بالقبض على وافد يمارس تجارة الجنس على وافدات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
21
40,687

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما رفعه مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام وافد من الجنسية الباكستانية بإعداد وكرٍ للدعارة والاستغلال الجنسي لعدد من العاملات المتغيبات عن منازل كفلائهن في مدينة الرياض، فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بالقبض على الجاني وإحالته فوراً للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح المصدر إلى أن النيابة العامة ستقوم بإحالة الجاني للمحكمة المختصة للمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل إلى السجن لمدة (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة تصل إلى (مليون) ريال، أو بهما معا، مع تشديد العقوبة عليه طبقاً للمادة الرابعة من ذات النظام.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,836
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,648
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,881
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,742

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة