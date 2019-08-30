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تنبيه لـ"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك

الدفاع المدني يدعو إلى اتباع الإرشادات اللازمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة تبوك؛ تشمل: مدينة تبوك، ومحافظات البدع وتيماء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة لمرضى الربو وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة تبوك؛ تشمل: مدينة تبوك، ومحافظات البدع وتيماء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة لمرضى الربو وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
04:33 PM

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك

الدفاع المدني يدعو إلى اتباع الإرشادات اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة تبوك؛ تشمل: مدينة تبوك، ومحافظات البدع وتيماء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة لمرضى الربو وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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