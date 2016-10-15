وكالتا الفضاء الروسية والسعودية تتفقان على إرسال رائد فضاء سعودي للمحطة الدولية
في إطار التفاهم الثنائي .. وتزامنًا مع زيارة "بوتين" للرياض
أبرمت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اتفاقًا مع وكالة الفضاء السعودية، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض، حيث يقضي الاتفاق بإرسال رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية.
وفي التفاصيل، أوضحت تقارير روسية أن المباحثات حول إرسال رائد فضاء سعودي قد بدأت منذ وقت مبكر خلال العام الجاري، وأن السعودية وروسيا أعربتا عن استعدادهما لمواصلة المشاورات بشأن الأنشطة الفضائية الثنائية ومن بينها التحضير لرحلة قصيرة لرائد فضاء سعودي.
وكالتا الفضاء الروسية والسعودية تتفقان على إرسال رائد فضاء سعودي للمحطة الدولية
خالد عليسبق2019-10-14
أبرمت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اتفاقًا مع وكالة الفضاء السعودية، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض، حيث يقضي الاتفاق بإرسال رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية.
وفي التفاصيل، أوضحت تقارير روسية أن المباحثات حول إرسال رائد فضاء سعودي قد بدأت منذ وقت مبكر خلال العام الجاري، وأن السعودية وروسيا أعربتا عن استعدادهما لمواصلة المشاورات بشأن الأنشطة الفضائية الثنائية ومن بينها التحضير لرحلة قصيرة لرائد فضاء سعودي.
14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
10:44 PM
وكالتا الفضاء الروسية والسعودية تتفقان على إرسال رائد فضاء سعودي للمحطة الدولية
في إطار التفاهم الثنائي .. وتزامنًا مع زيارة "بوتين" للرياض
أبرمت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اتفاقًا مع وكالة الفضاء السعودية، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض، حيث يقضي الاتفاق بإرسال رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية.
وفي التفاصيل، أوضحت تقارير روسية أن المباحثات حول إرسال رائد فضاء سعودي قد بدأت منذ وقت مبكر خلال العام الجاري، وأن السعودية وروسيا أعربتا عن استعدادهما لمواصلة المشاورات بشأن الأنشطة الفضائية الثنائية ومن بينها التحضير لرحلة قصيرة لرائد فضاء سعودي.