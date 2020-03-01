النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة

خلال لقاء بالرياض

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بالرياض اليوم، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) هنرييتا فور.

وتم خلال الاستقبال بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض جهود المملكة في دعم المنظمة.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

وزير الخارجية المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بالرياض اليوم، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) هنرييتا فور.

وتم خلال الاستقبال بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض جهود المملكة في دعم المنظمة.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
08:21 PM
اخر تعديل
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
09:09 PM

وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة

خلال لقاء بالرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
323

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بالرياض اليوم، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) هنرييتا فور.

وتم خلال الاستقبال بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض جهود المملكة في دعم المنظمة.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,910
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,565
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,801
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,049

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة