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انخفاض الحرارة بالرياض يتواصل.. وحالة مطرية جديدة الاثنين

"العقيل": الصقيع متوقع في ساعات الصباح الباكر.. وتساقط الثلوج مستبعَد

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تكون أجواء المملكة خلال اليوم وحتى نهاية الأسبوع غائمة إلى غائمة جزئيا، يتخللها بعض السحب الممطرة، على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية على جازان وعسير والباحة والطائف.

ولفت المختص بالمركز عقيل العقيل إلى أن هذه المرتفعات ستشهد ضبابا كثيفا خاصة في ساعات المساء والصباح الباكر على معظم مرتفعات جازان وحتى مرتفعات مكة المكرمة، مشددا على ضرورة الحذر لدى قائدي المركبات في تلك المناطق.


وأضاف "العقيل" في مداخلة لبرنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية": بشأن الرياض والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم فإن الأجواء تميل للبرودة بشكل واضح خاصة في ساعات الصباح الباكر، ويستمر الانخفاض لتكون ذروته يوم غد الجمعة لتلامس درجات الحرارة 6 إلى 7 درجات مئوية بالعاصمة الرياض، وقد ترتفع قليلا داخل المدينة.


وتابع أن الصقيع متوقع أن يتكون في ساعات الصباح الباكر بمنطقة الرياض.

وتوقع "العقيل" أن يشهد الأسبوع المقبل بداية من يوم الإثنين خاصة مناطق شمال وغرب ووسط وشرق المملكة لحالة مطرية متوسطة في مجملها ولا يستبعد أن تكون غزيرة أحيانا بالسواحل.


وأكد أن هذه الحالة الجوية لا يتوقع معها تساقط الثلوج، لافتا إلى أن درجات الحرارة قد تصل إلى أو تقترب من الصفر المئوي على المناطق الشمالية وقد تقل عن الصفر المئوي.

ونبه "العقيل" محبي الطلعات الخارجية بمتابعة الإنذار المبكر؛ للتأكد من وجود موجات هوائية قارسة قد تؤثر على كبار أو صغار السن خلال تلك الطلعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انخفاض الحرارة بالرياض يتواصل.. وحالة مطرية جديدة الاثنين
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تكون أجواء المملكة خلال اليوم وحتى نهاية الأسبوع غائمة إلى غائمة جزئيا، يتخللها بعض السحب الممطرة، على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية على جازان وعسير والباحة والطائف.

ولفت المختص بالمركز عقيل العقيل إلى أن هذه المرتفعات ستشهد ضبابا كثيفا خاصة في ساعات المساء والصباح الباكر على معظم مرتفعات جازان وحتى مرتفعات مكة المكرمة، مشددا على ضرورة الحذر لدى قائدي المركبات في تلك المناطق.


وأضاف "العقيل" في مداخلة لبرنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية": بشأن الرياض والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم فإن الأجواء تميل للبرودة بشكل واضح خاصة في ساعات الصباح الباكر، ويستمر الانخفاض لتكون ذروته يوم غد الجمعة لتلامس درجات الحرارة 6 إلى 7 درجات مئوية بالعاصمة الرياض، وقد ترتفع قليلا داخل المدينة.


وتابع أن الصقيع متوقع أن يتكون في ساعات الصباح الباكر بمنطقة الرياض.

وتوقع "العقيل" أن يشهد الأسبوع المقبل بداية من يوم الإثنين خاصة مناطق شمال وغرب ووسط وشرق المملكة لحالة مطرية متوسطة في مجملها ولا يستبعد أن تكون غزيرة أحيانا بالسواحل.


وأكد أن هذه الحالة الجوية لا يتوقع معها تساقط الثلوج، لافتا إلى أن درجات الحرارة قد تصل إلى أو تقترب من الصفر المئوي على المناطق الشمالية وقد تقل عن الصفر المئوي.

ونبه "العقيل" محبي الطلعات الخارجية بمتابعة الإنذار المبكر؛ للتأكد من وجود موجات هوائية قارسة قد تؤثر على كبار أو صغار السن خلال تلك الطلعات.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
10:22 AM

انخفاض الحرارة بالرياض يتواصل.. وحالة مطرية جديدة الاثنين

"العقيل": الصقيع متوقع في ساعات الصباح الباكر.. وتساقط الثلوج مستبعَد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تكون أجواء المملكة خلال اليوم وحتى نهاية الأسبوع غائمة إلى غائمة جزئيا، يتخللها بعض السحب الممطرة، على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية على جازان وعسير والباحة والطائف.

ولفت المختص بالمركز عقيل العقيل إلى أن هذه المرتفعات ستشهد ضبابا كثيفا خاصة في ساعات المساء والصباح الباكر على معظم مرتفعات جازان وحتى مرتفعات مكة المكرمة، مشددا على ضرورة الحذر لدى قائدي المركبات في تلك المناطق.


وأضاف "العقيل" في مداخلة لبرنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية": بشأن الرياض والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم فإن الأجواء تميل للبرودة بشكل واضح خاصة في ساعات الصباح الباكر، ويستمر الانخفاض لتكون ذروته يوم غد الجمعة لتلامس درجات الحرارة 6 إلى 7 درجات مئوية بالعاصمة الرياض، وقد ترتفع قليلا داخل المدينة.


وتابع أن الصقيع متوقع أن يتكون في ساعات الصباح الباكر بمنطقة الرياض.

وتوقع "العقيل" أن يشهد الأسبوع المقبل بداية من يوم الإثنين خاصة مناطق شمال وغرب ووسط وشرق المملكة لحالة مطرية متوسطة في مجملها ولا يستبعد أن تكون غزيرة أحيانا بالسواحل.


وأكد أن هذه الحالة الجوية لا يتوقع معها تساقط الثلوج، لافتا إلى أن درجات الحرارة قد تصل إلى أو تقترب من الصفر المئوي على المناطق الشمالية وقد تقل عن الصفر المئوي.

ونبه "العقيل" محبي الطلعات الخارجية بمتابعة الإنذار المبكر؛ للتأكد من وجود موجات هوائية قارسة قد تؤثر على كبار أو صغار السن خلال تلك الطلعات.

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