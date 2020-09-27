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بالأسماء.. بلدية عفيف تدعو 14 موطناً للمراجعة واستكمال إجراءات "منح أراض"

الأربعاء القادم بمقر البلدية والتوزيع بالقرعة والسحب لمن لم يحضر في الموعد

دعت بلدية محافظة عفيف 14 مواطناً للمراجعة واستكمال إجراءات المنح وهم ممن سبق وأن صدرت لهم أوامر سامية بمنحهم قطع أراضي سكنية وفقاً لتعليمات المنح السامية، حيث سيتم التخصيص لهم بواسطة القرعة.

وأوضحت "البلدية" أن على المعلنة أسماؤهم مراجعة البلدية - قسم الأراضي - يوم الأربعاء الموافق 22/ 2/ 1443هـ في تمام الساعة العاشرة صباحاً مع إحضار صورة للهوية الوطنية أو وكالة شرعية، وستقوم اللجنة بالسحب لمن لم يحضر في الموعد المحدد.

والأسماء كالتالي:

ترکي عواد شعبان آل مطير، سارة عايض عويض الروقي، عائشة غالب حميد المغيري، نائف سمار جابر المطيري، بدر مشعل عمر العتيبي، نايف خالد ضيف الله الغنامي العتيبي، محمد ضاوي محمد القثامي، محمد خالد محمد القعيد، ماجد مفرح فيحان المغيري، معزي صابر مسفر العازمي، نايف مفرح فيحان المغيري، عبيد ناصر شلش البقمي، أحمد نائف فيحان المغيري، نواف خالد ضيف الله الغنامي.

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بالأسماء.. بلدية عفيف تدعو 14 موطناً للمراجعة واستكمال إجراءات "منح أراض"
سبق

دعت بلدية محافظة عفيف 14 مواطناً للمراجعة واستكمال إجراءات المنح وهم ممن سبق وأن صدرت لهم أوامر سامية بمنحهم قطع أراضي سكنية وفقاً لتعليمات المنح السامية، حيث سيتم التخصيص لهم بواسطة القرعة.

وأوضحت "البلدية" أن على المعلنة أسماؤهم مراجعة البلدية - قسم الأراضي - يوم الأربعاء الموافق 22/ 2/ 1443هـ في تمام الساعة العاشرة صباحاً مع إحضار صورة للهوية الوطنية أو وكالة شرعية، وستقوم اللجنة بالسحب لمن لم يحضر في الموعد المحدد.

والأسماء كالتالي:

ترکي عواد شعبان آل مطير، سارة عايض عويض الروقي، عائشة غالب حميد المغيري، نائف سمار جابر المطيري، بدر مشعل عمر العتيبي، نايف خالد ضيف الله الغنامي العتيبي، محمد ضاوي محمد القثامي، محمد خالد محمد القعيد، ماجد مفرح فيحان المغيري، معزي صابر مسفر العازمي، نايف مفرح فيحان المغيري، عبيد ناصر شلش البقمي، أحمد نائف فيحان المغيري، نواف خالد ضيف الله الغنامي.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
12:03 AM

بالأسماء.. بلدية عفيف تدعو 14 موطناً للمراجعة واستكمال إجراءات "منح أراض"

الأربعاء القادم بمقر البلدية والتوزيع بالقرعة والسحب لمن لم يحضر في الموعد

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
0
2,137

دعت بلدية محافظة عفيف 14 مواطناً للمراجعة واستكمال إجراءات المنح وهم ممن سبق وأن صدرت لهم أوامر سامية بمنحهم قطع أراضي سكنية وفقاً لتعليمات المنح السامية، حيث سيتم التخصيص لهم بواسطة القرعة.

وأوضحت "البلدية" أن على المعلنة أسماؤهم مراجعة البلدية - قسم الأراضي - يوم الأربعاء الموافق 22/ 2/ 1443هـ في تمام الساعة العاشرة صباحاً مع إحضار صورة للهوية الوطنية أو وكالة شرعية، وستقوم اللجنة بالسحب لمن لم يحضر في الموعد المحدد.

والأسماء كالتالي:

ترکي عواد شعبان آل مطير، سارة عايض عويض الروقي، عائشة غالب حميد المغيري، نائف سمار جابر المطيري، بدر مشعل عمر العتيبي، نايف خالد ضيف الله الغنامي العتيبي، محمد ضاوي محمد القثامي، محمد خالد محمد القعيد، ماجد مفرح فيحان المغيري، معزي صابر مسفر العازمي، نايف مفرح فيحان المغيري، عبيد ناصر شلش البقمي، أحمد نائف فيحان المغيري، نواف خالد ضيف الله الغنامي.

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