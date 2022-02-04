بالفيديو.. الرياض تسجّل أعلى الإصابات اليومية بـ 1209 تليها جدة بـ 232

عدد الحالات الحرجة 1042

في بيان وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن حالات كورونا في المملكة، سجّلت الرياض أعلى الإصابات اليومية بـ 1209 تليها جدة بـ 232.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ عدد الحالات الحرجة (1042) حالة، و(3) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8950) حالة.

وسجّلت الإصابات (3555) حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا وتعافي (4023) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (1042) حالة.

وبيّنت "الصحة" في إحصائية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (702624) حالة، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى (657995) حالة، والحالات النشطة (35679)، كما سُجّلت (3) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8950) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).