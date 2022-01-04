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بحضور "الأمين العام" .. الاتحاد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره ساحل العاج

لتعزيز أطر التعاون وتعزيز الشراكات الثنائية بينها

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع اتحاد ساحل العاج لكرة القدم، وذلك في مقر الاتحاد السعودي في الرياض.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ورئيس اتحاد ساحل العاج مريم داو غابالا، بحضور الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم وعضو اتحاد ساحل العاج آبي سيمون، ضمن جهود الاتحاد السعودي لتعزيز أطر التعاون مع كل الاتحادات بمختلف القارات، وتعزيز الشراكات الثنائية بينها.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش المعسكر الذي يقيمه منتخب ساحل العاج في جدة استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها الكاميرون في الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بحضور "الأمين العام" .. الاتحاد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره ساحل العاج
سبق

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع اتحاد ساحل العاج لكرة القدم، وذلك في مقر الاتحاد السعودي في الرياض.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ورئيس اتحاد ساحل العاج مريم داو غابالا، بحضور الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم وعضو اتحاد ساحل العاج آبي سيمون، ضمن جهود الاتحاد السعودي لتعزيز أطر التعاون مع كل الاتحادات بمختلف القارات، وتعزيز الشراكات الثنائية بينها.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش المعسكر الذي يقيمه منتخب ساحل العاج في جدة استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها الكاميرون في الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
08:56 PM

بحضور "الأمين العام" .. الاتحاد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره ساحل العاج

لتعزيز أطر التعاون وتعزيز الشراكات الثنائية بينها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع اتحاد ساحل العاج لكرة القدم، وذلك في مقر الاتحاد السعودي في الرياض.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ورئيس اتحاد ساحل العاج مريم داو غابالا، بحضور الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم وعضو اتحاد ساحل العاج آبي سيمون، ضمن جهود الاتحاد السعودي لتعزيز أطر التعاون مع كل الاتحادات بمختلف القارات، وتعزيز الشراكات الثنائية بينها.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش المعسكر الذي يقيمه منتخب ساحل العاج في جدة استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها الكاميرون في الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

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