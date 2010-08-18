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"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات 5 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وجنوبية غربية على باب المندب تتحول الى شمالية بسرعة 12 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، تتحول ليلاً الى جنوبية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وجنوبية غربية على باب المندب تتحول الى شمالية بسرعة 12 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، تتحول ليلاً الى جنوبية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
08:12 AM

"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات 5 مناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وجنوبية غربية على باب المندب تتحول الى شمالية بسرعة 12 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، تتحول ليلاً الى جنوبية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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