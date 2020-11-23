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"الصحة": تسجيل 231 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

"التجارة" تنفذ 430 جولة لمتابعة التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية

فرضت المخالفات الفورية على 24 منشأة مخالفة خلال 48 ساعة

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 432 جولة تفتيشية خلال اليومين الماضيين لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا؛ حرصاً على سلامة المستهلكين.

واستهدفت جولات الوزارة الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع بكل مناطق المملكة بمختلف قطاعاتها.

وأوقعت فرق الضبط الميداني للوزارة مخالفات فورية على 24 منشأة مخالفة وفقاً للعقوبات الواردة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وجددت وزارة التجارة التأكيد على متابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

تجدر الإشارة إلى أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10،000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

وتفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تنفذ 430 جولة لمتابعة التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية
سبق

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 432 جولة تفتيشية خلال اليومين الماضيين لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا؛ حرصاً على سلامة المستهلكين.

واستهدفت جولات الوزارة الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع بكل مناطق المملكة بمختلف قطاعاتها.

وأوقعت فرق الضبط الميداني للوزارة مخالفات فورية على 24 منشأة مخالفة وفقاً للعقوبات الواردة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وجددت وزارة التجارة التأكيد على متابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

تجدر الإشارة إلى أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10،000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

وتفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
04:09 PM

"التجارة" تنفذ 430 جولة لمتابعة التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية

فرضت المخالفات الفورية على 24 منشأة مخالفة خلال 48 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 432 جولة تفتيشية خلال اليومين الماضيين لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا؛ حرصاً على سلامة المستهلكين.

واستهدفت جولات الوزارة الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع بكل مناطق المملكة بمختلف قطاعاتها.

وأوقعت فرق الضبط الميداني للوزارة مخالفات فورية على 24 منشأة مخالفة وفقاً للعقوبات الواردة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وجددت وزارة التجارة التأكيد على متابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

تجدر الإشارة إلى أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10،000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

وتفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.

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