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"الهذلي" عن صورة "كورنيش جدة" الجوية: التُقطت منذ 4 سنوات من قمة برج

وثَّقها بعد هطول الأمطار في 2015م.. وعادت للتداول بكثافة على مواقع التواصل

كشف المصور محمد الهذلي تاريخ الصورة المتداوَلة حاليًا بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أظهرت جمالية كورنيش جدة بعد تساقط الأمطار الخفيفة على منطقة الكورنيش.

وتفصيلاً، قال "الهذلي" في تصريح خاص لـ"سبق" معلقًا على الصورة المتداولة: يعود تاريخ التقاط الصورة إلى قبل أربع سنوات، وبالتحديد في تاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٥، بعد الأمطار الخفيفة على كورنيش جدة؛ إذ التُقطت الصورة وصور عدة معها من على قمة أحد الأبراج القريبة من الكورنيش حينها.

وفوجئ "الهذلي" بتداول الصورة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن لقطة الكورنيش ضمن عدد من المناظر والأحداث والظواهر التي اعتاد على اصطيادها في ظل ملازمته للكاميرا التي أخذت الكثير من وقته.

وأظهرت الصورة المتداولة جمالية كورنيش جدة جويًّا بعد هطول الأمطار الخفيفة، التي حازت إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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"الهذلي" عن صورة "كورنيش جدة" الجوية: التُقطت منذ 4 سنوات من قمة برج
سبق

كشف المصور محمد الهذلي تاريخ الصورة المتداوَلة حاليًا بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أظهرت جمالية كورنيش جدة بعد تساقط الأمطار الخفيفة على منطقة الكورنيش.

وتفصيلاً، قال "الهذلي" في تصريح خاص لـ"سبق" معلقًا على الصورة المتداولة: يعود تاريخ التقاط الصورة إلى قبل أربع سنوات، وبالتحديد في تاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٥، بعد الأمطار الخفيفة على كورنيش جدة؛ إذ التُقطت الصورة وصور عدة معها من على قمة أحد الأبراج القريبة من الكورنيش حينها.

وفوجئ "الهذلي" بتداول الصورة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن لقطة الكورنيش ضمن عدد من المناظر والأحداث والظواهر التي اعتاد على اصطيادها في ظل ملازمته للكاميرا التي أخذت الكثير من وقته.

وأظهرت الصورة المتداولة جمالية كورنيش جدة جويًّا بعد هطول الأمطار الخفيفة، التي حازت إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
10:54 PM

"الهذلي" عن صورة "كورنيش جدة" الجوية: التُقطت منذ 4 سنوات من قمة برج

وثَّقها بعد هطول الأمطار في 2015م.. وعادت للتداول بكثافة على مواقع التواصل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
6,636

كشف المصور محمد الهذلي تاريخ الصورة المتداوَلة حاليًا بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أظهرت جمالية كورنيش جدة بعد تساقط الأمطار الخفيفة على منطقة الكورنيش.

وتفصيلاً، قال "الهذلي" في تصريح خاص لـ"سبق" معلقًا على الصورة المتداولة: يعود تاريخ التقاط الصورة إلى قبل أربع سنوات، وبالتحديد في تاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٥، بعد الأمطار الخفيفة على كورنيش جدة؛ إذ التُقطت الصورة وصور عدة معها من على قمة أحد الأبراج القريبة من الكورنيش حينها.

وفوجئ "الهذلي" بتداول الصورة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن لقطة الكورنيش ضمن عدد من المناظر والأحداث والظواهر التي اعتاد على اصطيادها في ظل ملازمته للكاميرا التي أخذت الكثير من وقته.

وأظهرت الصورة المتداولة جمالية كورنيش جدة جويًّا بعد هطول الأمطار الخفيفة، التي حازت إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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