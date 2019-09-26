"نيوم" شريكاً إستراتيجياً لجائزة عمار للمواهب

في موسمها الخليجي..

كشفت جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة عن شريكها الإستراتيجي لجائزة عمار 2021 الخليجية، حيث أعلنت أن نيوم هي الشريك الإستراتيجي في أول مواسم الجائزة حول الخليج بعد أن قضت أربعة مواسم داخل المملكة العربية السعودية لتتسع دائرة اكتشاف المواهب.

وأعربت جمعية الإرادة عبر مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة الدكتور عمار بوقس عن شكره لشركة نيوم التي أولت المسؤولية الاجتماعية حقها ولذوي الإعاقة اهتماماً منقطع النظير كونهم جزءاً مهماً لرؤية المملكة 2030، والتي ألقت ضوءاً كبيراً تجاه ذوي الإعاقة وتمكينهم.

كما أكد الدكتور عمار عن اعتزازه بما تقدمه الجمعية للوطن من خلال دعم ذوي الإعاقة وإخراجهم من ظلمات اليأس لنور التمكين محققين بذلك لبناتٍ عديدة من أساسيات الرؤية مؤكداً في الوقت ذاته أن المتسابقين سيقدمون مفاجآت كبيرة بإبداعهم من خلال موهبتهم متوقعاً في الوقت ذاته أنه ستكون المسابقة الأقوى في تاريخ الجائزة وهذا مؤشر كبير لقوة الجائزة من نسخة لأخرى.

من جهته، أكد المدير التنفيذي للشؤون الحكومية والمسؤولية الاجتماعية لشركة نيوم الأستاذ مشاري المطيري عن حرص نيوم لرعاية مثل هذه المبادرات المؤثرة والمُنتجة لتكون شريكاً إستراتيجياً لخدمة المواهب في المملكة العربية السعودية وتقديمها على الساحة بالشكل الذي يتناسب مع هذه الإمكانيات العظيمة كون ذوي الإعاقة أحد أهم ركائز المجتمع وكما يخدمون وطنهم بروح الإخلاص واجبنا أن نقف معهم بذات الروح.

وتعتبر جائزة عمار مسابقة يتنافس فيها الموهوبون والموهوبات على عدد من الجوائز إذ يحكم بينهم لجنة تحكيم مكونة من عدد من مشاهير المتخصصين وهم الفنان قصي خضر، والفنانة إلهام الفضالة، والإعلامية مهيرة عبدالعزيز، والفنانة التشكيلية لولوة الحمود وممثل الشريك الإستراتيجي لنيوم فادي الرابغي، ويترأس اللجنة مؤسس ورئيس جمعية الإرادة الدكتور عمار بوقس.

وبلغ عدد المسجلين في موقع الجائزة أكثر من ١٨ ألف متسابق تم تصفيتهم من خلال اللجنة الأولية ليتم مقابلة المواهب الأقوى مع لجنة التحكيم الرئيسة.

وانطلقت جائزة عمار2021 الخليجية بشعار (الإلهام يتكلم خليجي)، وذلك بعد أن أقيمت الجائزة في أربع نسخ سابقة كانت بدايتها في 2014 ومن ثم اكتملت مسيرة المبادرة في عام 2018 تحت مظلة الجمعية، ومن ثم 2019 وفي عام 2020 أقيمت الجائزة بشكل استثنائي في توقيت جائحة كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي ولتكمل المسيرة بعد تغيير مسماها إلى جائزة عمار منطلقين نحو دول الخليج (السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات وعمان ) مرتكزين على مسارين في المشاركة، وهي مسار الموهوبين من ذوي الإعاقة ومسار خدمة ذوي الإعاقة ممن لديهم أفكار تخدم ذوي الإعاقة.

وستبدأ الجولة الخليجية في 27 من الشهر الجاري وتنتهي في 10 أكتوبر ليكون الحفل الختامي بالعاصمة السعودية الرياض وبرعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الثامن والعشرين من أكتوبر 2021.