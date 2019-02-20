كورونا في فلسطين.. 1928 إصابة جديدة و15 وفاة و5850 حالة تعافٍ
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 وفاة و1928 إصابة جديدة بـ"كورونا" و5850 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
كورونا في فلسطين.. 1928 إصابة جديدة و15 وفاة و5850 حالة تعافٍ
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-02-20
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 وفاة و1928 إصابة جديدة بـ"كورونا" و5850 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
06:38 PM
كورونا في فلسطين.. 1928 إصابة جديدة و15 وفاة و5850 حالة تعافٍ
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 وفاة و1928 إصابة جديدة بـ"كورونا" و5850 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.