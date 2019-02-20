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كورونا في فلسطين.. 1928 إصابة جديدة و15 وفاة و5850 حالة تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 وفاة و1928 إصابة جديدة بـ"كورونا" و5850 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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كورونا في فلسطين.. 1928 إصابة جديدة و15 وفاة و5850 حالة تعافٍ
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 وفاة و1928 إصابة جديدة بـ"كورونا" و5850 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
06:38 PM

كورونا في فلسطين.. 1928 إصابة جديدة و15 وفاة و5850 حالة تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 وفاة و1928 إصابة جديدة بـ"كورونا" و5850 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,176
142 مليون ..

142 مليون ..

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15,584
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201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,230
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