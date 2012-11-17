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أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت عند 82.66 دولار للبرميل

زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي 54 سنتاً

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بدعم من انخفاض المخزونات، رغم أن التفاؤل كان محدوداً بسبب مخاوف بشأن الطلب بعد ارتفاع إصابات كوفيد-19 في أوروبا.

وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي 61 سنتاً أو 0.74 في المائة إلى 82.66 دولار للبرميل الساعة 04:21 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي 54 سنتاً، أو 0.67 في المائة، إلى 81.42 دولار.

وقال توني نونان؛ كبير مديري المخاطر لدى ميتسوبيشي كورب "لدينا مستويات منخفضة للغاية من المخزونات، وإذا جاء الشتاء شديد البرودة، فقد يرفع هذا أسعار النفط"، وفقا لـ"رويترز".

غير أن المخاوف من انهيار الطلب بسبب جائحة كوفيد-19 أثرت في الأسعار أيضاً.

وأصبحت أوروبا مرة أخرى مركز جائحة كوفيد-19، مما دفع بعض الحكومات إلى دراسة إعادة فرض الإغلاق العام، في الوقت الذي تكافح فيه الصين أكبر تفشٍ نتيجة السلالة دلتا.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت عند 82.66 دولار للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بدعم من انخفاض المخزونات، رغم أن التفاؤل كان محدوداً بسبب مخاوف بشأن الطلب بعد ارتفاع إصابات كوفيد-19 في أوروبا.

وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي 61 سنتاً أو 0.74 في المائة إلى 82.66 دولار للبرميل الساعة 04:21 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي 54 سنتاً، أو 0.67 في المائة، إلى 81.42 دولار.

وقال توني نونان؛ كبير مديري المخاطر لدى ميتسوبيشي كورب "لدينا مستويات منخفضة للغاية من المخزونات، وإذا جاء الشتاء شديد البرودة، فقد يرفع هذا أسعار النفط"، وفقا لـ"رويترز".

غير أن المخاوف من انهيار الطلب بسبب جائحة كوفيد-19 أثرت في الأسعار أيضاً.

وأصبحت أوروبا مرة أخرى مركز جائحة كوفيد-19، مما دفع بعض الحكومات إلى دراسة إعادة فرض الإغلاق العام، في الوقت الذي تكافح فيه الصين أكبر تفشٍ نتيجة السلالة دلتا.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
09:09 AM

أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت عند 82.66 دولار للبرميل

زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي 54 سنتاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بدعم من انخفاض المخزونات، رغم أن التفاؤل كان محدوداً بسبب مخاوف بشأن الطلب بعد ارتفاع إصابات كوفيد-19 في أوروبا.

وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي 61 سنتاً أو 0.74 في المائة إلى 82.66 دولار للبرميل الساعة 04:21 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي 54 سنتاً، أو 0.67 في المائة، إلى 81.42 دولار.

وقال توني نونان؛ كبير مديري المخاطر لدى ميتسوبيشي كورب "لدينا مستويات منخفضة للغاية من المخزونات، وإذا جاء الشتاء شديد البرودة، فقد يرفع هذا أسعار النفط"، وفقا لـ"رويترز".

غير أن المخاوف من انهيار الطلب بسبب جائحة كوفيد-19 أثرت في الأسعار أيضاً.

وأصبحت أوروبا مرة أخرى مركز جائحة كوفيد-19، مما دفع بعض الحكومات إلى دراسة إعادة فرض الإغلاق العام، في الوقت الذي تكافح فيه الصين أكبر تفشٍ نتيجة السلالة دلتا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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