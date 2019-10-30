رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة ملتزمة بالاتفاقيات التي تنضم إليها

"العواد": تعمل على الاستفادة من جميع بنودها بما يخدم مواطنيها والمقيمين

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تمثل أحد المصادر المهمة التي تعمل المملكة على الاستفادة منها في خططها وتنفيذ الالتزامات الواردة فيها؛ انطلاقاً من أهمية التعاون الإيجابي والتشاور مع آليات الأمم المتحدة، فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأوضح أن المملكة عندما تنضم إلى اتفاقية أو معاهدة فهي تلتزم بها وتعمل على الاستفادة من جميع بنودها بما يخدم مواطني المملكة والقاطنين على أراضيها، وبما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم، لقاءً بمقر الهيئة مع الجهات الحكومية المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تشتمل على جميع المبادئ والأسس والأهداف التي ترمي إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، بما ينسجم مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية ويجري تطويرها الآن.

وشدّد "العواد" على ضرورة إنجاز تطوير الاستراتيجية بشكل عاجل بما يتواكب مع التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة في مجال حقوق الإنسان.